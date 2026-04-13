Ataque armado en bar de Chiapas deja cuatro hombres asesinados

Imagen ilustrativa de una escena del crimen (REUTERS/Jose Luis Gonzalez | Archivo)

Un ataque armado registrado al interior de un bar del municipio de Ocozocoautla, en Chiapas, dejó como saldo cuatro hombres asesinados.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo, alrededor de las 21:00 horas, en el bar “El Profe”, ubicado en el barrio El Caracol de dicho municipio, donde vecinos de la zona alertaron al número de emergencias diversas detonaciones de arma de fuego al interior del comercio.

El reporte provocó un despliegue de elementos de la Guardia Estatal, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de la Policía Municipal, quienes al ingresar al establecimiento confirmaron la presencia de cuatro hombres sin vida a causa de impactos de arma de fuego.

La zona fue acordonada mientras se realizaba un despliegue de seguridad para localizar a los responsables.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que inició una carpeta de investigación por el asesinato de cuatro hombres al interior del bar.

“Un grupo multidisciplinario encabezado por la Fiscalía contra Homicidios en coordinación con la Fiscalía de Distrito Centro, realiza las indagatorias a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades”, detalló en un comunicado.

Imagen ilustrativa de un recorrido de seguridad de una unidad de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: Policía Municipal San Cristóbal de las Casas

De acuerdo con el Heraldo de Chiapas, los cuatro hombres asesinados fueron identificados como Leonel Pascacio, Wilfrido Coello, Bartolo García y Alexander Hernández, cuyos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las primeras indagatorias señalan que el ataque armado fue cometido por dos sujetos armados que lograron huir a bordo de una motocicleta.

Bares de Chiapas han sido el blanco de ataques en meses recientes

Dos bares del municipio de Villaflores, en Chiapas, fueron atacados la madrugada del sábado 27 de diciembre, dejando un saldo de siete personas reportadas como desaparecidas y tres mujeres con quemaduras.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 de la madrugada, donde los bares “La Kabala Sport Bar y Karaoke” y “Anubi’s Discoclub” fueron incendiados por sujetos armados que arribaron a bordo de tres camionetas.

En redes sociales circuló un video de una cámara de seguridad que captó el ingreso de tres camionetas con sujetos armados que correspondían a los hechos cometidos en los bares incendiados.

Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

Tras los hechos, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que derivado de los hechos recibieron cinco denuncias por la desaparición de hombres vinculados con los ataques. Asimismo, familiares de los propietarios denunciaron el secuestro de Sergio Enrique “N” y José Armando “N”.

Ante los hechos, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para lograr la localización de las siete personas reportadas como desaparecidas, aunque la cifra aumentó a 8.

Llaven Abarca señaló que las investigaciones apuntaban a una disputa por el narcomenudeo entre dos células delictivas de la región.

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El 28 de diciembre fue hallado muerto al interior de una camioneta Sergio Enrique “N”, uno de los dueños de los bares incendiados, quien también se encontraba junto a otra persona sin vida.

Dos días después se informó la localización sin vida de seis personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras los ataques a los bares, cuyos cuerpos fueron hallados en la comunidad de Santa Julia, municipio de Cintalapa.