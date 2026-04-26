México

Buscan proteger a maestros de la CDMX con ley de atención ante situaciones de violencia

La propuesta busca incorporar nuevas garantías para el personal educativo

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Una maestra morena con una rebeca beige se agacha para hablar con un niño sentado en una silla azul en un aula. Hay dibujos en la pared y otros alumnos al fondo.
La propuesta de Morena incluye la obligación de crear protocolos claros de prevención y atención contra la violencia hacia maestras y maestros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brenda Fabiola Ruíz Aguilar, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó el 23 de abril una propuesta de reforma para que la Ley de Educación de la capital incluya el derecho del personal docente a la protección de su integridad física, psicológica y laboral.

La iniciativa establece la obligación de crear protocolos claros de prevención, actuación y atención ante situaciones de violencia contra maestros, que deberán ser difundidos y accesibles para todos los integrantes de la comunidad educativa.

De acuerdo con la propuesta de Brenda Ruíz Aguilar, la adición a la ley también estipula que el personal docente contará con medidas específicas para salvaguardar su seguridad, salud mental y condiciones laborales, fundamentadas en el respeto a la dignidad y la convivencia dentro y fuera del entorno escolar.

Imagen que representa una maestra enseñando a una niña en un aula escolar, destacando la conexión educativa entre ambos. La educación es esencial para el desarrollo infantil. (Imagen ilustrativa Infobae)
El proyecto instruye a instituciones educativas de la Ciudad de México a contar con protocolos formales para casos de violencia contra personal docente. (Imagen ilustrativa Infobae)

La reforma abarca tanto a quienes ejercen funciones docentes como al personal que labora en los planteles educativos de la capital. Además, instruye a las instituciones educativas de la Ciudad de México a contar con protocolos formales para responder ante casos de violencia contra docentes, los cuales deberán estar disponibles de manera integral a la comunidad.

Ruíz Aguilar formalizó la propuesta de adición a los artículos 9 y 117 de la legislación vigente, señalando la necesidad de fortalecer la protección institucional frente a situaciones de maltrato, agresión, abuso, trata o explotación que puedan presentarse en el ámbito escolar contra los docentes. Esta ley aún no se ha discutido en el senado y no ha sido aprobada, así que no hay entrado en vigor.

UNAM explica el ciberbullying que reciben los maestros

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El 14.6% de los docentes mexicanos encuestados por la UNAM declaró haber sufrido violencia digital por parte de alumnos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los maestros mexicanos enfrentan otra forma de violencia digital: el ciberbullying perpetrado por alumnos y padres de familia, que deteriora su salud mental y su autoridad en el aula, mientras las instituciones educativas se mantienen sin protocolos de apoyo y los casos quedan sin atender, advierte un estudio de la UNAM presentado en el Quinto Foro Universitario contra la Violencia Digital.

El fenómeno va más allá de casos aislados. Según los datos expuestos por Claudia Jean Cortés, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, 14.6% de los docentes encuestados declaró haber sido víctima de violencia digital por parte de sus propios alumnos.

Además, 16.7% reportó la difusión de rumores en su perjuicio. El 6.7% señaló que circularon imágenes sin su consentimiento y 3.3% fue objeto de ciberacoso mediante memes o contenido degradante.

El estudio detalla que los maestros sufren ataques que incluyen comentarios ofensivos, difamación y sabotaje en plataformas digitales, así como falta de respeto sistemática en chats de grupo, redes sociales y clases virtuales.

Para quienes los padecen, las consecuencias van más allá del ámbito profesional. Jean Cortés detalla que el ciberbullying provoca estrés crónico, miedo, depresión y ansiedad, acompañados de daño emocional y violaciones a derechos fundamentales como la privacidad y la dignidad.

El alcance de la agresión no se limita al entorno digital, pues cuando un maestro es agredido digitalmente, el contenido se recircula, consigue una mayor audiencia y escala hacia otros tipos de violencia dentro y fuera del aula, según expuso la académica en el foro.

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