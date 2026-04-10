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Registro de celulares en México: requisitos y proceso presencial y digital

El registro de líneas móviles en México es obligatorio y debe completarse antes del 30 de junio, con suspensión de servicios para quienes no cumplan el trámite

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha límite para registrar cada línea de celulares al nombre y CURP de su titular en México será el 30 de junio de 2026. El proceso, impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), establece que las líneas no registradas pasarán a operar únicamente para llamadas de emergencia a partir del 1 de julio, dejando sin acceso a internet y otros servicios a quienes no cumplan con la obligación legal.

El registro de líneas móviles arrancó el 9 de enero. De los 150 millones de líneas existentes en el país, solo 26 millones han sido asociadas a una persona física o moral, lo que representa el 17,33 % del total nacional. La CRT confirmó que no habrá prórroga y que cualquier modificación al calendario depende exclusivamente del Congreso de la Unión.

Registro de celulares
Solo se requiere nombre, CURP y una identificación oficial vigente; no se solicitan datos biométricos ni documentos digitalizados. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

La normativa responde a la estrategia nacional contra la extorsión, según la presidencia de Claudia Sheinbaum. Solo podrán activarse nuevas líneas tras completar el trámite de registro y los usuarios actuales deberán finalizarlo antes de la fecha límite para evitar la suspensión parcial del servicio.

La CRT no solicitará datos biométricos ni documentos digitalizados

La información que se recaba en el proceso de registro incluye únicamente nombre, CURP y número telefónico. El almacenamiento de estos datos queda bajo el resguardo descentralizado de los operadores celulares, bajo las leyes vigentes de protección de datos personales. La CRT puntualizó que no se recolectarán datos biométricos ni se pedirá digitalizar documentos oficiales para el trámite.

Los usuarios pueden asociar hasta 10 líneas a su CURP; empresas y contribuyentes con actividad empresarial no tienen límite. Además, podrán consultar en línea las líneas asociadas a su registro y solicitar la desvinculación inmediata en caso de errores.

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Las líneas extranjeras aún no están reguladas, pero se estudian medidas para evitar su uso en actividades delictivas dentro del país. Crédito: EFE / J.M. García

Instrucciones para registrar tu línea móvil

El registro puede completarse en un centro de atención a clientes o de forma remota. Para Telcel, el proceso digital permite hasta tres intentos. Para realizar el trámite de forma presencial se requiere lo siguiente:

  • Identificación oficial vigente, como la credencial de elector (INE) o pasaporte.
  • Nombre completo del titular.
  • CURP certificada.

Si el trámite se realiza de manera remota:

  • Es obligatorio tomarse una selfie para validar la identidad con la documentación presentada.

Sobre líneas extranjeras:

  • La regulación vigente no contempla medidas específicas para líneas de origen extranjero.

La estrategia nacional contra la extorsión responde al incremento sostenido de este delito en los últimos diez años. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones centró la regulación actual en las líneas telefónicas nacionales, estableciendo mecanismos obligatorios de registro para usuarios en México. Además, la CRT analiza la implementación de controles específicos para líneas extranjeras, con el objetivo de impedir su uso en actividades ilícitas como la extorsión y fortalecer la seguridad pública en el ámbito de las telecomunicaciones.

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