La autoexploración ayudaría a identificar el cáncer testicular en etapas iniciales, Instituto Nacional de Cancerología

Especialistas apuntan a que la mejor medida para contrarrestar esta enfermedad es la detección temprana. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La detección temprana salva vidas: el cáncer de testículo tiene alta tasa de curación en México

Detectar a tiempo el cáncer de testículo puede hacer que el tratamiento sea mucho más sencillo y efectivo. Más del 90% de los casos de este padecimiento son curables si se diagnostican de manera oportuna, según información difundida en diversas campañas de salud. Se enfatiza la importancia de que los hombres jóvenes estén informados y realicen autoexploraciones periódicas.

Este tipo de cáncer se presenta con mayor frecuencia en hombres de entre 20 y 45 años y suele ser asintomático en etapas iniciales.

Un crecimiento indoloro del testículo y cambios en su consistencia pueden ser señales de alarma. Ante la presencia de bultos, aumento de volumen, pesadez en el escroto o dolor sordo en la región baja del abdomen, se recomienda acudir de inmediato a una revisión médica.

El cáncer de testículo es altamente curable si se detecta de manera temprana

Autoexploración, factor fundamental

Durante abril, el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Testículo, personal experto indica que la autoexploración testicular es clave para lograr una detección temprana. Se aconseja revisar los testículos durante el baño, asegurando que ambos tengan superficie lisa y consistencia homogénea.

Los síntomas que deben motivar una consulta médica incluyen:

Bulto indoloro en el testículo

Aumento de volumen en la zona

Pesadez en el escroto

Dolor sordo en el abdomen bajo

Cambios en la textura o dureza

Realizar esta revisión de forma regular puede hacer que la cirugía sea suficiente para curar la mayoría de los casos, evitando tratamientos mucho más complejos.

Entre los principales factores de riesgo destacan la criptorquidia (falta de descenso testicular al nacer), antecedentes familiares —el riesgo se multiplica por cuatro si el padre lo ha padecido, y hasta por ocho en caso de hermanos afectados—, infertilidad y traumatismos en la zona testicular.

Resulta preocupante que más de la mitad de los pacientes con cáncer de testículo llegan a ser atendidos en etapas avanzadas, lo cual se atribuye a la poca información disponible, estigmas sociales y la renuencia a exámenes médicos.

Esto complica el tratamiento y puede requerir intervenciones como quimioterapia, radioterapia y cirugías de mayor complejidad.

Ante cualquier señal de alerta, la recomendación es acudir a servicios de salud de manera temprana para evitar complicaciones y mejorar el pronóstico.

Atención integral y programas para la prevención

En el abordaje de este padecimiento se emplea una estrategia multidisciplinaria que contempla atención médica especializada, así como apoyo psicológico, nutricional y de rehabilitación, con el fin de acompañar física y emocionalmente a quienes lo padecen.

Existen programas destinados tanto al cáncer de próstata como al de testículo, donde personal médico orienta a los pacientes y detecta anomalías en etapas tempranas. Además, se organizan ferias de la salud para difundir información y reforzar el mensaje de que este cáncer es altamente curable si se detecta a tiempo.

Entre los servicios principales se encuentran:

Orientación médica especializada

Detección temprana a cargo de personal de salud

Asesoría psicológica y nutricional

Actividades informativas que fomentan el autocuidado

Ante cualquier cambio en los testículos, la indicación es acudir a la clínica o unidad de salud más cercana, o directamente al Instituto Nacional de Cancerología (INCan), para recibir atención profesional y resolver dudas. Las acciones sencillas y oportunas pueden marcar la diferencia en el tratamiento y pronóstico de los pacientes.