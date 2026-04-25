Feminicidio Carolina Flores: el lugar más peligroso para una mujer es el hogar, esto dice la ONU

La exreina de belleza, Carolina Flores, fue asesinada por su suegra el pasado 15 de abril. (Foto: Redes sociales Carolina Flores)

“Mientras que la inmensa mayoría de los homicidios masculinos ocurren fuera de casa, para las mujeres y niñas el lugar más peligroso es el propio hogar”, indica el estudio “Asesinatos de mujeres y niñas por razones de género (femicidio/feminicidio)” publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y ONU Mujeres.

Este dato destaca en medio del reciente feminicidio de la exreina de belleza, Carolina Flores, quien era madre de un bebé de apenas 8 meses y perdió la vida a manos de su suegra, tras recibir al menos 6 disparos, cabe destacar que el crimen fue perpetrado en su hogar, donde también se encontraba su esposo e hijo.

El informe de Naciones Unidas destaca que a nivel mundial de los casi 89 mil asesinatos de mujeres registrados en 2022, la mitad fue cometido por su pareja, expareja o familiares, siendo el hogar el lugar más frecuente para llevar a cabo este delito.

El año mencionado en el documento representó el mayor número anual registrado en las dos últimas décadas, pese al reporte de un descenso en el número total de asesinatos de mujeres.

Fiscalía investiga asesinato de Carolina Flores como feminicidio

“Se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable”, destacó en un comunicado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

El Secretariado Ejecutivo registró 40 nuevos casos de feminicidio en febrero. | Jovani Pérez

La dependencia reiteró que tras la denuncia presentada el 16 de abril, “la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio”.

Cabe destacar que la colectiva Marea Verde Mx compartió en redes sociales una supuesta imagen de la agresora, Erika María “N”, en la publicación exigieron justicia por el feminicidio y señalaron la violencia que pueden vivir las mujeres en el ámbito familiar:

“En todas estas mamás que crean una competencia con sus nueras y tienen una relación enferma hacia sus hijos y creen que son de su propiedad o se creen con el derecho de opinar sobre la pareja, vida o decisiones que toman sus hijos con sus nuevas parejas”.

Fiscalía General de la República tendrá un nuevo enfoque en materia de feminicidio

El pasado 17 de abril de 2026, en el Centro Cultural del México Contemporáneo, la fiscal general Ernestina Godoy presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 y anunció un nuevo enfoque de la Fiscalía General de la República (FGR) para colaborar en la investigación de feminicidios en México.

Entre los puntos que destacan sobre el anuncio de la Fiscalía, están:

El apoyo federal incluirá peritajes forenses de alta complejidad, análisis de contexto y uso de tecnologías avanzadas como biometría genética y trazabilidad digital. El Centro Federal de Inteligencia Criminal será responsable del soporte técnico y científico en los casos más complejos. Se establecerán convenios y mecanismos de colaboración ágiles para asegurar que el apoyo científico llegue de manera oportuna a las autoridades estatales. La perspectiva de género será obligatoria en los procesos de investigación y la FGR ofrecerá asesoría y capacitación en protocolos homologados para evitar la revictimización. La FGR colaborará para que las carpetas de investigación cumplan con criterios de debida diligencia reforzada y rigor técnico, buscando reducir la impunidad. Se apuesta por la estandarización de protocolos y la homologación del tipo penal de feminicidio en todo el país, conforme a la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio.

El anuncio de la fiscal general tuvo una duración de poco más de una hora. Crédito: FGR

En México, la línea de atención 079, opción 1 atiende casos de violencia contra las mujeres. Además, la Red Nacional de Refugios atiende a través del número 800 822 44 60.