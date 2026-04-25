Tren Suburbano al AIFA: horario, tiempo de traslado y qué municipios atraviesa la nueva ruta

Días antes en la conferencia mañanera del 20 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya había anticipado: “El próximo domingo se inaugurará el Tren Suburbano que conectará con el AIFA”. (Presidencia de la República)

La conexión ferroviaria entre la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe ángeles (AIFA) a través del Tren Suburbano comenzará operaciones el domingo 26 de abril de 2026.

Durante la conferencia matutina del 23 de abril de 2026, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general de Banobras, anunció: “Nos da mucho gusto anunciar que este domingo la presidenta de la República va a inaugurar este tren que va desde Lechería hasta el aeropuerto Felipe ángeles”.

Días antes en la conferencia mañanera del 20 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya había anticipado: “El próximo domingo se inaugurará el Tren Suburbano que conectará con el AIFA”.

El ramal del Tren Suburbano que enlaza con el AIFA parte de la estación Buenavista y recorre las estaciones Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería. Desde Lechería inicia el nuevo ramal hacia el aeropuerto, pasando por Cueyamil, La Loma (Los Agaves), Teyahualco, Prado Sur, Cajiga (Nextlalpan), Jaltocan y AIFA.

Estaciones y recorrido del Tren Suburbano al AIFA

Mapa ilustrado que detalla las principales rutas de acceso y puntos de referencia en la zona metropolitana hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trayecto incluye 12 estaciones desde Buenavista hasta AIFA, con una extensión de 23,7 kilómetros en el ramal nuevo a partir de Lechería. Las estaciones confirmadas son:

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

Cueyamil

La Loma (Los Agaves)

Teyahualco

Prado Sur

Cajiga (Nextlalpan)

Jaltocan

AIFA

El recorrido atraviesa el municipio de Nextlalpan.

Intersecciones y vías cercanas al recorrido

El tiempo estimado de viaje desde Buenavista hasta AIFA será de 43 minutos. La frecuencia de los trenes será de 15 minutos y el horario de operación será de 5:00 a 00:30 horas. (Cortesía SNT Movilidad Urbana X/ @SntVTC)

De acuerdo con el mapa institucional, el ramal del Tren Suburbano al AIFA intersecta o tendrá como vías alternas las siguientes rutas principales:

Circuito Exterior Mexiquense

Autopista de cuota México-Pachuca

Carretera libre México-Pachuca

Además, el recorrido se encuentra cerca de importantes desarrollos habitacionales, como el Fraccionamiento Las Américas y el Fraccionamiento Paseos de Tecámac, y cruza zonas industriales y ecológicas relevantes en la región metropolitana lo que ofrecerá un medio de transporte más a los habitantes de la región.

Tiempos de traslado, horarios y frecuencia

El tiempo estimado de viaje desde Buenavista hasta AIFA será de 43 minutos. La frecuencia de los trenes será de 15 minutos y el horario de operación será de 5:00 a 00:30 horas.

Cada tren tiene capacidad para 719 pasajeros.

Tarifas y métodos de pago

Durante el primer mes de operación, la tarifa promocional para el trayecto Buenavista-AIFA será de 45 pesos. Las tarifas intermedias del suburbano serán de 11,50 pesos para recorridos cortos y 26,50 pesos para tramos de entre 12,90 y 25,59 kilómetros.

El pago se realizará mediante la tarjeta de prepago del Suburbano y próximamente también con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Origen del proyecto

El proyecto de ampliación del Tren Suburbano al AIFA es una obra coordinada por el gobierno federal, con administración asignada al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

La extensión desde Lechería hasta el aeropuerto tiene una longitud de 23,7 kilómetros y forma parte del objetivo de conectar la zona metropolitana con la nueva terminal aérea.

Está en construcción una segunda etapa que proyecta la extensión del tren desde el AIFA hasta Pachuca, Hidalgo, con seis estaciones adicionales y un recorrido de 57 kilómetros.

Las autoridades han señalado que el retraso en la apertura se debió a la espera de certificaciones técnicas necesarias para la operación segura del servicio.

Sobre los motivos del retraso previo, Sheinbaum declaró el 31 de marzo de 2026: “La inauguración del Tren Suburbano al AIFA se había retrasado porque no se había obtenido la certificación para poder operar, pero el tren al AIFA ya está listo, se siguen haciendo pruebas”.