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Cáncer cervicouterino en México: el alarmante fenómeno de las “pacientes fantasma” que pone en riesgo miles de vidas

El abandono del seguimiento médico tras un resultado positivo de VPH se ha convertido en uno de los principales obstáculos para combatirlo

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El abandono del seguimiento médico tras un resultado positivo de VPH se ha convertido en uno de los principales obstáculos para combatirlo
El abandono del seguimiento médico tras un resultado positivo de VPH se ha convertido en uno de los principales obstáculos para combatirlo

En México, la lucha contra el cáncer cervicouterino enfrenta un obstáculo silencioso pero devastador: las llamadas “pacientes fantasma”. Se trata de mujeres que, tras obtener un resultado anormal en una prueba de Virus del Papiloma Humano (VPH), no continúan con el proceso diagnóstico ni reciben tratamiento oportuno, quedando fuera del sistema de atención médica.

Este fenómeno ocurre en un contexto preocupante. Tan solo en 2024, el cáncer cervicouterino cobró la vida de 4 mil 646 mujeres en el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de atender sus causas estructurales.

Uno de los principales factores detrás de esta crisis es el tiempo de espera entre una prueba de VPH de alto riesgo y la realización de una colposcopía. En México, este lapso puede superar los 45 días, un periodo crítico en el que muchas pacientes abandonan el seguimiento debido a barreras económicas, logísticas o emocionales.

Barreras estructurales y abandono del sistema de salud

Especialistas advierten que el problema ya no radica únicamente en la detección, sino en la capacidad del sistema para garantizar la continuidad del tratamiento. La falta de recursos, el miedo al diagnóstico, la desinformación y la complejidad burocrática generan un entorno adverso para las pacientes, especialmente para aquellas en situación de vulnerabilidad.

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A nivel global, la tasa de abandono del seguimiento en países de ingresos bajos y medios oscila entre el 30 por ciento y el 70 por ciento, lo que refleja que este no es un problema exclusivo de México, pero sí uno que impacta de manera particular en su sistema de salud.

Las cifras también muestran que las mujeres más afectadas son aquellas sin seguridad social o con ingresos limitados. En muchos casos, los costos indirectos —como transporte, pérdida de ingresos o cuidado de hijos— se convierten en barreras insalvables para continuar con el proceso médico.

Innovación y modelos para cerrar la brecha

Frente a este panorama, algunas iniciativas del sector salud, como la organización Reina Madre, comenzó a implementar soluciones innovadoras. Un ejemplo es el uso de sistemas de “semaforización de riesgo”, que clasifican a las pacientes según la gravedad de su condición (verde, amarillo o rojo) y automatizan su ruta clínica, incluyendo la programación de citas y recordatorios.

Este tipo de modelos ha demostrado que es posible reducir significativamente los tiempos de diagnóstico y tratamiento a menos de cinco semanas, en contraste con los más de cinco meses que pueden registrarse en otros sistemas de atención.

Además, la formación de especialistas es clave para enfrentar la crisis. Programas enfocados en la capacitación de médicos colposcopistas no solo incrementan la capacidad de atención, sino que también permiten ofrecer servicios gratuitos a mujeres en situación vulnerable, contribuyendo a reducir la brecha de acceso.

Un reto clave para cumplir metas internacionales

La Organización Mundial de la Salud ha planteado la meta de eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública para 2030, a través de la estrategia 90-70-90: vacunación, tamizaje y tratamiento oportuno. Sin embargo, el fenómeno de las “pacientes fantasma” representa un obstáculo crítico para alcanzar este objetivo.

Especialistas resaltan la importancia de controles ginecológicos y vacunación frente al VPH. (Foto: Agencia Andina)
Especialistas resaltan la importancia de controles ginecológicos y vacunación frente al VPH

Sin sistemas eficientes que aseguren el seguimiento médico, la detección temprana pierde efectividad. Cada paciente que se pierde en el proceso representa una oportunidad fallida de intervención y, potencialmente, una vida en riesgo.

El desafío, coinciden especialistas, no es solo detectar más casos, sino garantizar que cada mujer que inicia el proceso de atención lo concluya. En ello podría estar la diferencia entre contener o agravar una de las principales causas de muerte prevenible entre mujeres en México.

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