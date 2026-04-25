Se activa Alerta Amarilla en CDMX por fuertes lluvias durante esta noche, estas son las alcaldías afectadas

La Ciudad de México emitió un aviso especial por lluvias con actividad eléctrica durante cinco días. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil actualiza la Alerta Amarilla ante lluvias fuertes y caída de granizo previstas entre las 19:30 y las 22:00 horas de este viernes 24 de abril de 2026 en las siguientes alcaldías:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

El pronóstico indica que la precipitación pluvial podría situarse entre 15 y 29 milímetros, además de granizo, condición que eleva el riesgo de encharcamientos y caída de ramas o postes.

La dependencia recomienda a la población llevar paraguas o impermeable y evitar arrojar grasas o basura en el drenaje, para reducir el riesgo de inundaciones.

Para minimizar afectaciones, se sugiere barrer coladeras y mantenerlas libres de residuos, así como evitar caminos inundados y manejar con especial precaución ante posibles obstáculos.

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este viernes 24 de abril. Crédito: Cuartoscuro.

Temporada de lluvias iniciaría el próximo mes

México se prepara para el inicio de la temporada de lluvias en 2026, prevista para el 15 de mayo en la región del Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, según proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La llegada de este ciclo representa un periodo de mayor riesgo de ciclones tropicales, crecidas de ríos y precipitaciones intensas, escenarios recurrentes en los meses de agosto y septiembre en el país.

El SMN señala que el nivel nacional de almacenamiento en presas alcanzó un máximo de 72% entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre de 2025. Este dato supera en ocho puntos porcentuales el registro del año previo y contribuye a la expectativa de estabilidad hídrica para el inicio de la temporada 2026.

Las previsiones del SMN, establecen que el promedio histórico marca la segunda quincena de mayo como el inicio tradicional de las lluvias en el país.

Sin embargo, reconocen eventos de precipitación anticipada en años recientes ante el aumento de la temperatura superficial del mar y la variabilidad de las corrientes de viento, factores que incrementan la humedad y la nubosidad en diversos estados.

Temperaturas altas continúan durante época de lluvias

La ola de calor persiste en gran parte del territorio nacional por la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Al mismo tiempo, la Conagua ha advertido sobre una entrada significativa de humedad que propiciará lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo en varias entidades del país.

Este fenómeno de calor y precipitaciones aisladas confirma que la transición entre el estiaje y la temporada de lluvias sigue marcada por variabilidad.

El registro oficial ubica el cierre de la temporada de huracanes el 30 de noviembre de cada año, con el mayor riesgo de lluvias intensas durante agosto y septiembre.