Helado sin azúcar de avena, plátano y mantequilla de maní: fibra y proteína natural

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Primer plano de helado cremoso de banana y mantequilla de maní servido en una cuchara, destacando su textura suave y brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El helado rápido de avena, plátano y mantequilla de maní es la opción ideal para quienes buscan algo dulce, saludable y sin necesidad de heladera ni ingredientes complicados.

Es perfecto como snack proteico, postre para chicos o para reponer energía después de entrenar, y no lleva lácteos ni azúcar agregada si usas plátanos bien maduros.

La combinación de plátano congelado, mantequilla de maní y avena logra una textura de helado cremoso, con grasas buenas, fibra y dulzor natural.

Receta de helado rápido de avena, plátanoy mantequilla de maní

La base es plátano maduro congelado, mantequilla de maní natural y avena arrollada. Todo va a la licuadora o procesadora y ¡en minutos tienes un helado casero listo para servir!

Este helado cremoso de banana, avena y mantequilla de maní es presentado en un bol blanco, adornado con chips de chocolate y rodajas de banana fresca sobre un fondo cálido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos (más tiempo de congelado del plátano)
  • Preparación activa: 5 minutos

Ingredientes

  1. 2 bananas maduras (peladas y congeladas en rodajas)
  2. 2 cucharadas de mantequilla de maní natural (sin azúcar ni aceite agregado)
  3. 3 cucharadas de avena arrollada
  4. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  5. 2-3 cucharadas de leche vegetal o agua (solo si necesitas ayudar a la licuadora)
  6. Chips de chocolate, nueces o coco rallado para decorar (opcional)
Este helado cremoso de banana, avena y mantequilla de maní, decorado con chips de chocolate y rodajas de banana, es una opción refrescante y nutritiva presentada en un bol sobre un fondo cálido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer helado rápido de avena, plátano y mantequilla de maní

  1. Colocar las bananas congeladas, la avena, la mantequilla de maní y la vainilla en la licuadora o procesadora.
  2. Procesar hasta lograr una textura cremosa y homogénea, ayudando con un poco de leche vegetal si hace falta.
  3. Probar y ajustar, podés sumar más mantequilla de maní o avena para una textura más espesa.
  4. Servir inmediatamente como helado suave, o llevar al freezer 1 hora para un helado más firme.
  5. Decorar con chips de chocolate, nueces o coco si te gusta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 140
  • Grasas: 6 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Proteínas: 3 g

Valores estimativos, pueden variar según la mantequilla de maní utilizada.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En refrigerador, hasta 3 días en recipiente tapado (puede endurecerse, dejar a temperatura ambiente unos minutos antes de servir).

