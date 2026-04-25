Helado sin azúcar de avena, plátano y mantequilla de maní: fibra y proteína natural

El helado rápido de avena, plátano y mantequilla de maní es la opción ideal para quienes buscan algo dulce, saludable y sin necesidad de heladera ni ingredientes complicados.
Es perfecto como snack proteico, postre para chicos o para reponer energía después de entrenar, y no lleva lácteos ni azúcar agregada si usas plátanos bien maduros.
La combinación de plátano congelado, mantequilla de maní y avena logra una textura de helado cremoso, con grasas buenas, fibra y dulzor natural.
Receta de helado rápido de avena, plátanoy mantequilla de maní
La base es plátano maduro congelado, mantequilla de maní natural y avena arrollada. Todo va a la licuadora o procesadora y ¡en minutos tienes un helado casero listo para servir!
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos (más tiempo de congelado del plátano)
- Preparación activa: 5 minutos
Ingredientes
- 2 bananas maduras (peladas y congeladas en rodajas)
- 2 cucharadas de mantequilla de maní natural (sin azúcar ni aceite agregado)
- 3 cucharadas de avena arrollada
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 2-3 cucharadas de leche vegetal o agua (solo si necesitas ayudar a la licuadora)
- Chips de chocolate, nueces o coco rallado para decorar (opcional)
Cómo hacer helado rápido de avena, plátano y mantequilla de maní
- Colocar las bananas congeladas, la avena, la mantequilla de maní y la vainilla en la licuadora o procesadora.
- Procesar hasta lograr una textura cremosa y homogénea, ayudando con un poco de leche vegetal si hace falta.
- Probar y ajustar, podés sumar más mantequilla de maní o avena para una textura más espesa.
- Servir inmediatamente como helado suave, o llevar al freezer 1 hora para un helado más firme.
- Decorar con chips de chocolate, nueces o coco si te gusta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 140
- Grasas: 6 g
- Carbohidratos: 22 g
- Proteínas: 3 g
Valores estimativos, pueden variar según la mantequilla de maní utilizada.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En refrigerador, hasta 3 días en recipiente tapado (puede endurecerse, dejar a temperatura ambiente unos minutos antes de servir).