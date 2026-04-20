México

Aseguran más de media tonelada de aparente marihuana en operativo en la zona rural de Acapulco

El decomiso de 141 paquetes se realizó en la localidad de El Arenal durante un despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales en el que no se reportaron detenciones

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Los 41 paquetes pesan alrededor de 591 kilos. (Crédito: Fiscalía General del Estado de Guerrero)
Los 41 paquetes pesan alrededor de 591 kilos. (Crédito: Fiscalía General del Estado de Guerrero)

En un operativo —realizado el 20 de abril de 2026— en la localidad de El Arenal, municipio de Acapulco, Guerrero, fuerzas federales y estatales aseguraron 141 paquetes con un peso aproximado de 591 kilogramos de hierba seca con características de marihuana.

El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia en una zona rural del puerto, como parte de un despliegue coordinado entre instituciones de seguridad federales y estatales orientado a inhibir actividades relacionadas con delitos contra la salud.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que mantienen operativos conjuntos en distintas regiones de la entidad.

No hay detenidos

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento se realizó sin que se reportaran personas detenidas en el lugar donde fue localizada la aparente droga. El punto intervenido se ubica en una zona de difícil acceso, característica de áreas rurales donde se han realizado otros operativos similares.

Los 141 paquetes asegurados fueron concentrados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que tendrá a su cargo la integración de la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen del cargamento y posibles responsabilidades.

El aseguramiento de más de media tonelada de presunta marihuana se suma a las acciones que las autoridades han reportado en los últimos meses en Guerrero, entidad donde se mantienen operativos permanentes debido a la presencia de grupos dedicados a actividades ilícitas en distintas regiones.

Acapulco, en particular, ha concentrado despliegues de seguridad en zonas urbanas y rurales, derivado de la incidencia de delitos relacionados con el tráfico de drogas y la disputa por territorios entre grupos delictivos, de acuerdo con reportes oficiales previos.

Las autoridades no informaron si el cargamento estaba listo para su distribución ni si existen líneas de investigación sobre posibles responsables del traslado o resguardo de los paquetes localizados.

El operativo forma parte de una estrategia de coordinación entre fuerzas federales y estatales que se mantiene activa en Guerrero, con acciones enfocadas en la detección y aseguramiento de sustancias ilícitas en zonas consideradas de riesgo.

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