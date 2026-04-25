México

Gerardo Fernández Noroña juzga a Layda Sansores por adelantarse a anunciar al candidato de Morena para 2027

La gobernadora de Campeche destapó a Pablo Gutiérrez Lazarus para la siguiente contienda

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El senador criticó a Sansores por presentar anticipadamente a Pablo Gutiérrez como candidato
El senador criticó a Sansores por presentar anticipadamente a Pablo Gutiérrez como candidato

El senador Gerardo Fernández Noroña criticó públicamente a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por anunciar anticipadamente la candidatura de Pablo Gutiérrez Lazarus como representante de Morena rumbo a la elección para la gubernatura en 2027.

De acuerdo con lo declarado por Noroña en una transmisión en vivo, esta decisión excluye a partidos aliados y rompe con el proceso interno que el partido tiene establecido.

Según Noroña, Sansores “está equivocándose absolutamente” al adelantar el nombramiento sin que se hayan realizado las encuestas internas y al dejar fuera de la negociación al Partido del Trabajo y al Partido Verde.

El senador señaló que la exclusión de estas fuerzas políticas podría afectar gravemente el resultado en las próximas elecciones: “sin esos votos no hubiéramos ganado”.

(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

Layda Sansores, decisiones cuestionables

En la administración más reciente de Sansores, se han presentado controversias que han debilitado su relación con otros actores políticos, como la restauración del fuero a diputados locales tras acusaciones de persecución política, así como el reemplazo de la titularidad de la Universidad Autónoma de Campeche después de la detención de José Alberto Abud por presunta portación de droga, un hecho cuya acusación no ha sido probada.

Durante una rueda de prensa, Sansores solicitó respaldar la postulación del actual alcalde del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, como “coordinador estatal para la Defensa de la Transformación”, lo que lo posiciona como la principal figura de Morena en la próxima contienda estatal.

En esa misma contienda, la secretaria de Gobierno Liz Hernández fue presentada como la otra competidora relevante.

Pablo Gutiérrez ha ocupado la presidencia municipal del Carmen en tres periodos distintos, al frente primero del PAN (2015-2018) y después desde 2021 bajo las siglas de Morena.

Con este anuncio, Layda Sansores cerró filas con Gutiérrez Lazarus y llamó a la unidad dentro del partido para evitar divisiones que puedan minar la posibilidad de retener el gobierno de Campeche.

Sansores pierde el respaldo de la opinión pública

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, enfrentó abucheos durante la inauguración de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol este miércoles en San Francisco de Campeche.

Aficionados corearon “¡fuera!” cuando la mandataria cruzó el campo en la ceremonia protocolaria del estadio, evidenciando el rechazo de una parte del público.

La organización de los Piratas de Campeche evitó difundir cualquier video del acto en sus redes oficiales, limitándose a publicar fotografías. Este hecho generó interpretaciones de usuarios sobre un posible intento de omitir la prueba visual del abucheo dirigido a la titular del Ejecutivo estatal.

La gobernadora decidió cancelar previamente su emisión semanal del programa “Martes del Jaguar” para dar prioridad a su asistencia al evento deportivo. Ante el desplante social, en diferentes plataformas digitales surgió debate sobre el grado de aprobación ciudadana del gobierno actual.

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