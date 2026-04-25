México

Sheinbaum acude al Centro de Salud de Tenango tras denuncia de escasez de medicamentos durante evento en Hidalgo: “Hay un 80% de abasto”

La presidenta aseguró que el abasto completo lo resolverán el próximo lunes

Guardar
Durante un evento en Hidalgo, ciudadanos increparon a la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar la falta de medicamentos en el Centro de Salud. (Foto: Presidencia)
Durante un evento en Hidalgo, ciudadanos increparon a la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar la falta de medicamentos en el Centro de Salud. (Foto: Presidencia)

Durante el evento de atención a afectados por las lluvias en Tenango de Doria en Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrumpida durante su discurso por pobladores del municipio, quienes denunciaron la falta de medicamentos tanto en el hospital como en el Centro de Salud:

“Sí hay medicamentos, ahorita voy a ir, vamos al hospital ahorita, ¿les parece? Vamos para ver si hay medicamentos... ¿Qué medicamentos? Si es para la presión ese debería de tenerse. Vamos a ir al hospital para ver si hay medicamentos... Están llegando las Rutas de la Salud... Todos los lunes estamos revisando”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMedicamentosSaludDenunciaHidalgoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Cómo crear un bálsamo labial de flores de Jamaica de manera casera y cuáles son sus beneficios

Con una mezcla de ingredientes sencillos, las flores de esta planta ayudan a mantener una sensación suave y un color saludable en la piel

Cómo crear un bálsamo labial de flores de Jamaica de manera casera y cuáles son sus beneficios

Marina asegura dron industrial, armas y desmantela narcocampamentos tras operativos en Sinaloa

Los trabajos de la Armada de México fueron realizados en el municipio de Escuinapa

Marina asegura dron industrial, armas y desmantela narcocampamentos tras operativos en Sinaloa

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Tuzos y felinos disputan el subliderato en la última jornada del Clausura 2026

Sigue el minuto a minuto de la jornada 17 en el Estadio Hidalgo donde ambos equipos se juegan además el pase directo a la Concachampions

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Tuzos y felinos disputan el subliderato en la última jornada del Clausura 2026

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica del 25 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este sábado

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica del 25 de abril de 2026

Todos los beneficios de dejar las bebidas con azúcar y aumentar el consumo de agua natural

Estas son las ventajas de cambiar tus hábitos que impactan directamente en tu salud

Todos los beneficios de dejar las bebidas con azúcar y aumentar el consumo de agua natural
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe millonario al Cártel del Golfo: catean predio ligado a “Los Escorpiones” donde almacenaban huachicol

Golpe millonario al Cártel del Golfo: catean predio ligado a “Los Escorpiones” donde almacenaban huachicol

Capturan a integrante de “Los Chuecos” en Chimalhuacán, banda dedicada a robo de autos, extorsión y narcomenudeo

Yolanda Andrade exige a Claudia Sheinbaum frenar ola de violencia y desapariciones: “¡Saque la garra!”

Golpe al crimen organizado: incineran más de 4 toneladas de cocaína en Guerrero

De ‘La Gaby’ a ‘Martita’: así es como Los Chapitos han delegado sus poderosas redes financieras y logísticas a mujeres

ENTRETENIMIENTO

Backrooms: presentan adelanto exclusivo en la CCXP México 2026 y el director revela detalles

Backrooms: presentan adelanto exclusivo en la CCXP México 2026 y el director revela detalles

“Baby Yoda” de Star Wars: The Mandalorian & Grogu anda en Xochimilco y paseando por CDMX

Cazzu confirma que ya superó a Nodal al renunciar a canción dedicada a su ruptura: “Ya no me siento así”

“Ando que me lleva la tristeza”: Aneliz Álvarez comparte tema con mensaje que sacude a fans de Ángela Aguilar

Desmayo de Kim Shantal pone en duda su futuro en Supernova Génesis: “Médicos están evaluando”

DEPORTES

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Tuzos y felinos disputan el subliderato en la última jornada del Clausura 2026

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Tuzos y felinos disputan el subliderato en la última jornada del Clausura 2026

La mexicana Alegna González rompe récord histórico y conquista el oro en los 5 mil metros

Sheinbaum inaugura Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca, así lucen las instalaciones

Un zapato volador y una invitación secreta: así nació la tradición más especial del Bofo Bautista

Fátima Herrera busca llevarse el oro tras avanzar a la final de la Copa del Mundo de Boxeo en Brasil