Sheinbaum acude al Centro de Salud de Tenango tras denuncia de escasez de medicamentos durante evento en Hidalgo: “Hay un 80% de abasto”

Durante un evento en Hidalgo, ciudadanos increparon a la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar la falta de medicamentos en el Centro de Salud. (Foto: Presidencia)

Durante el evento de atención a afectados por las lluvias en Tenango de Doria en Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrumpida durante su discurso por pobladores del municipio, quienes denunciaron la falta de medicamentos tanto en el hospital como en el Centro de Salud:

“Sí hay medicamentos, ahorita voy a ir, vamos al hospital ahorita, ¿les parece? Vamos para ver si hay medicamentos... ¿Qué medicamentos? Si es para la presión ese debería de tenerse. Vamos a ir al hospital para ver si hay medicamentos... Están llegando las Rutas de la Salud... Todos los lunes estamos revisando”.

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