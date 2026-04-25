México

Cómo crear un bálsamo labial de flores de Jamaica de manera casera y cuáles son sus beneficios

Con una mezcla de ingredientes sencillos, las flores de esta planta ayudan a mantener una sensación suave y un color saludable en la piel

Guardar
Un frasco de vidrio transparente con bálsamo labial rosado cremoso y su tapa metálica abierta, flanqueado por dos flores de jamaica rojas y pétalos dispersos.
Descubre una receta casera que permite ajustar textura y aroma para conseguir un producto más personalizado y natural para el día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elaborar un bálsamo casero de flores de Jamaica representa una alternativa sencilla y natural para el cuidado de la piel.

A partir de ingredientes accesibles, es posible obtener un producto hidratante, libre de aditivos químicos y adaptado a las necesidades personales.

Esta opción permite controlar la calidad de los componentes y personalizar aromas, texturas y beneficios según las preferencias de cada persona.

Primer plano de una mujer aplicando bálsamo labial rojo de un pequeño recipiente metálico a sus labios. Sostiene otro recipiente etiquetado 'Hibiscus Lip Balm'.
Una mujer aplica suavemente un bálsamo labial con infusión de flor de jamaica en sus labios, enfatizando el cuidado de la piel y la belleza natural con este producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de un bálsamo de Jamaica para la salud de los labios

El bálsamo elaborado con flores de Jamaica ofrece varios beneficios para la salud de los labios gracias a las propiedades naturales de esta planta y de los ingredientes que suelen acompañarla en su preparación:

  • Hidratación profunda: Los aceites y mantecas presentes en el bálsamo ayudan a mantener la humedad natural de los labios, previniendo la resequedad y las grietas.
  • Propiedades antioxidantes: Las flores de Jamaica contienen antocianinas y vitamina C, compuestos que protegen la piel de los labios frente al daño causado por radicales libres y factores ambientales.
  • Efecto suavizante: La combinación de cera de abejas, aceites y extracto de Jamaica deja los labios más suaves y flexibles.
  • Color natural: El pigmento de la flor de Jamaica puede aportar un tono rosado ligero, brindando un aspecto saludable y natural sin necesidad de colorantes artificiales.
  • Regeneración y alivio: Los compuestos activos de la Jamaica ayudan a aliviar irritaciones leves y favorecen la regeneración de la piel, especialmente en labios agrietados o expuestos a cambios bruscos de clima.
  • Prevención de infecciones: Las propiedades antimicrobianas de la Jamaica contribuyen a reducir el riesgo de infecciones menores en la piel de los labios.

El uso regular de un bálsamo de Jamaica ayuda a mantener los labios protegidos, nutridos y con una apariencia saludable.

Primer plano de una mujer de tez morena aplicando bálsamo labial de flor de jamaica en sus labios con un tono rosado.
La combinación de aceites esenciales y extracto floral brinda protección frente a la resequedad y un toque de color sin químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo crear un bálsamo labial de flores de Jamaica de manera casera

Para elaborar un bálsamo labial casero con flores de Jamaica, se requieren ingredientes básicos y un proceso sencillo.

Este bálsamo proporciona hidratación y un tono natural a los labios. A continuación se detalla el procedimiento:

Ingredientes:

  • 2 cucharadas de cera de abejas rallada
  • 2 cucharadas de aceite de coco
  • 1 cucharada de manteca de karité (opcional)
  • 1 cucharada de flores de jamaica secas
  • 1 cucharadita de aceite de almendras dulces o aceite de oliva
  • 1 frasco pequeño de vidrio limpio

Instrucciones:

  1. Infusión del aceite: Colocar las flores de Jamaica secas y el aceite de almendras (o de oliva) en un recipiente resistente al calor. Calentar a baño maría durante 20 minutos para que el aceite extraiga el color y las propiedades de la flor. Filtrar el aceite para eliminar los restos de flores.
  2. Mezcla de ingredientes: En un recipiente limpio, combinar el aceite infusionado, el aceite de coco, la cera de abejas y, si se desea, la manteca de karité.
  3. Fundido a baño maría: Calentar la mezcla a baño maría, removiendo hasta que todos los ingredientes se derritan y se integren.
  4. Envasado: Verter la mezcla líquida en el frasco de vidrio. Dejar enfriar a temperatura ambiente hasta que solidifique.
  5. Uso: Aplicar una pequeña cantidad sobre los labios para hidratarlos y aportarles un tono suave y natural.
Fotografía de un frasco de vidrio con bálsamo labial rosado y tapa metálica. Rodeado de flores frescas de jamaica y pétalos sobre una superficie clara.
Un bálsamo labial casero de tono rosado natural en un frasco de vidrio transparente, rodeado de vibrantes flores frescas y pétalos de jamaica, destacando su estilo limpio y artesanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este bálsamo aprovecha las propiedades antioxidantes y emolientes de la flor de Jamaica, además de los beneficios hidratantes de los aceites y la cera de abejas. Guardar en un lugar fresco y seco.

Temas Relacionados

bellezacosmética naturalsaludbienestarflor de Jamaicacuidado de la pielmexico-noticias

Más Noticias

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Pumas lo gana 1-1 con gol de Antuna

Sigue el minuto a minuto de la jornada 17 en el Estadio Hidalgo donde ambos equipos se juegan además el pase directo a la Concachampions

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Pumas lo gana 1-1 con gol de Antuna

Chivas vs Tijuana EN VIVO: el rebaño sagrado buscará amarrar el liderato general de la Liga MX en casa

Las Chivas reciben en el Estadio Akron al conjunto fronterizo de los Xolos de Tijuana en lo que será la última jornada del torneo

Chivas vs Tijuana EN VIVO: el rebaño sagrado buscará amarrar el liderato general de la Liga MX en casa

Toluca vs LAFC: estos son los precios de boletos para el partido de vuelta de la Concachampions en el Nemesio Diez

Ambos equipos llegan en gran momento tras vencer a LA Galaxy y Cruz Azul, con figuras como Paulinho y Heung-Min Son preparados para definir al primer finalista

Toluca vs LAFC: estos son los precios de boletos para el partido de vuelta de la Concachampions en el Nemesio Diez

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 25 de abril: lluvias y chubascos en la capital y Estado de México

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 25 de abril: lluvias y chubascos en la capital y Estado de México

Sheinbaum acude al Centro de Salud de Tenango tras denuncia de escasez de medicamentos durante evento en Hidalgo: “Hay un 80% de abasto”

La presidenta aseguró que el abasto completo lo resolverán el próximo lunes

Sheinbaum acude al Centro de Salud de Tenango tras denuncia de escasez de medicamentos durante evento en Hidalgo: “Hay un 80% de abasto”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina asegura dron industrial, armas y desmantela narcocampamentos tras operativos en Sinaloa

Marina asegura dron industrial, armas y desmantela narcocampamentos tras operativos en Sinaloa

Golpe millonario al Cártel del Golfo: catean predio ligado a “Los Escorpiones” donde almacenaban huachicol

Capturan a integrante de “Los Chuecos” en Chimalhuacán, banda dedicada a robo de autos, extorsión y narcomenudeo

Yolanda Andrade exige a Claudia Sheinbaum frenar ola de violencia y desapariciones: “¡Saque la garra!”

Golpe al crimen organizado: incineran más de 4 toneladas de cocaína en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Backrooms: presentan adelanto exclusivo en la CCXP México 2026 y el director revela detalles

Backrooms: presentan adelanto exclusivo en la CCXP México 2026 y el director revela detalles

“Baby Yoda” de Star Wars: The Mandalorian & Grogu anda en Xochimilco y paseando por CDMX

Cazzu confirma que ya superó a Nodal al renunciar a canción dedicada a su ruptura: “Ya no me siento así”

“Ando que me lleva la tristeza”: Aneliz Álvarez comparte tema con mensaje que sacude a fans de Ángela Aguilar

Desmayo de Kim Shantal pone en duda su futuro en Supernova Génesis: “Médicos están evaluando”

DEPORTES

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Tuzos y felinos disputan el subliderato en la última jornada del Clausura 2026

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Tuzos y felinos disputan el subliderato en la última jornada del Clausura 2026

Toluca vs LAFC: estos son los precios de boletos para el partido de vuelta de la Concachampions en el Nemesio Diez

La mexicana Alegna González rompe récord histórico y conquista el oro en los 5 mil metros

Sheinbaum inaugura Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca, así lucen las instalaciones

Un zapato volador y una invitación secreta: así nació la tradición más especial del Bofo Bautista