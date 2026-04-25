Noroña denuncia grupo de choque durante asamblea en Culiacán: “La derecha es burra y cobarde, pero no pudieron”

Ante los hechos, el senador aseguró que se trató de un intento de la derecha por clausurar su evento, no obstante, celebró que de igual manera y gracias al apoyo del pueblo, pudo continuar el evento. (Redes Sociales)

En un evento realizado en Culiacán, el senador Gerardo Fernández Noroña fue recibido entre reclamos por un grupo de expolicías denominado “Guerrero Azules”, quienes se pronunciaron con carteles y gritos de “Noroña no eres bienvenido en Sinaloa”.

Ante los hechos, el senador aseguró que se trató de un intento de la derecha por clausurar su evento, no obstante, celebró que de igual manera y gracias al apoyo del pueblo, pudo continuar el evento.

“Hoy nos mandaron un grupo a reventarnos la asamblea en Culiacán. La verdad es que la derecha es burra y cobarde. No pudieron, hicimos la asamblea” escribió desde sus redes sociales unas horas después.

“Mientras el Pueblo nos apoye, nos hacen lo que el viento a Juárez”, remató el senador morenista en su mensaje.

Abuchean a Fernández Noroña durante su gira en Sinaloa

Los hechos se dieron durante una asamblea informativa convocada por la senadora de Morena, Imelda Castro, en la colonia Los Huertos.

Al lugar, llegaron un grupo de personas identificadas como expolicías en cuyos carteles se leía textualmente: “Noroña perjudico policias”, “Noroña violentador de mujeres”, “Articulo 123 apartado B Noroña rechazo”.

El bullicio de los manifestantes, que no dejaban de gritar “mentiroso” al senador, se apoderó de la tribuna desde la que Noroña iba a dirigir sus palabras, por lo que tuvo que esperar a que volviera el orden en el sitio.

“Mientras el Pueblo nos apoye, nos hacen lo que el viento a Juárez”, remató el senador morenista en su mensaje.

La multitud estaba dividida entre quienes exigían que el senador morenista se retire del lugar, a quienes acusaban que “es una ofensa para Sinaloa” su presencia, y quienes apoyaban al legislador gritando “Bienvenido Noroña a Sinaloa”. Por su parte, el senador no cruzó palabras con los manifestantes que rodearon el lugar.

Respaldo de Noroña a Rubén Rocha Moya

En el marco de su participación en la asamblea informativa convocada por la senadora Imelda Castro Castro, el legislador Gerardo Fernández Noroña explicó que su presencia en Sinaloa obedeció a la instrucción de recorrer el territorio y mantener contacto directo con la ciudadanía.

En el evento, Fernández Noroña reconoció el trabajo del gobernador Rubén Rocha Moya, a quien calificó como compañero y amigo. Adelantó que durante su jornada en el estado sostendría un encuentro con el mandatario estatal para dialogar sobre temas de interés común.

El senador admitió que tenía tiempo sin visitar la entidad, pero aseguró que ha seguido con atención el desarrollo de la seguridad en Sinaloa. Señaló que ya se observan resultados favorables en la materia, lo que atribuyó a las acciones implementadas por las autoridades locales.