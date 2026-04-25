México

Noroña denuncia grupo de choque durante asamblea en Culiacán: “La derecha es burra y cobarde, pero no pudieron”

El senador manifestó su respaldo al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya

Guardar
Ante los hechos, el senador aseguró que se trató de un intento de la derecha por clausurar su evento, no obstante, celebró que de igual manera y gracias al apoyo del pueblo, pudo continuar el evento.
Ante los hechos, el senador aseguró que se trató de un intento de la derecha por clausurar su evento, no obstante, celebró que de igual manera y gracias al apoyo del pueblo, pudo continuar el evento. (Redes Sociales)

En un evento realizado en Culiacán, el senador Gerardo Fernández Noroña fue recibido entre reclamos por un grupo de expolicías denominado “Guerrero Azules”, quienes se pronunciaron con carteles y gritos de “Noroña no eres bienvenido en Sinaloa”.

Ante los hechos, el senador aseguró que se trató de un intento de la derecha por clausurar su evento, no obstante, celebró que de igual manera y gracias al apoyo del pueblo, pudo continuar el evento.

“Hoy nos mandaron un grupo a reventarnos la asamblea en Culiacán. La verdad es que la derecha es burra y cobarde. No pudieron, hicimos la asamblea” escribió desde sus redes sociales unas horas después.

“Mientras el Pueblo nos apoye, nos hacen lo que el viento a Juárez”, remató el senador morenista en su mensaje.

Abuchean a Fernández Noroña durante su gira en Sinaloa

Los hechos se dieron durante una asamblea informativa convocada por la senadora de Morena, Imelda Castro, en la colonia Los Huertos.

Al lugar, llegaron un grupo de personas identificadas como expolicías en cuyos carteles se leía textualmente: “Noroña perjudico policias”, “Noroña violentador de mujeres”, “Articulo 123 apartado B Noroña rechazo”.

El bullicio de los manifestantes, que no dejaban de gritar “mentiroso” al senador, se apoderó de la tribuna desde la que Noroña iba a dirigir sus palabras, por lo que tuvo que esperar a que volviera el orden en el sitio.

“Mientras el Pueblo nos apoye, nos hacen lo que el viento a Juárez”, remató el senador morenista en su mensaje.
“Mientras el Pueblo nos apoye, nos hacen lo que el viento a Juárez”, remató el senador morenista en su mensaje.

La multitud estaba dividida entre quienes exigían que el senador morenista se retire del lugar, a quienes acusaban que “es una ofensa para Sinaloa” su presencia, y quienes apoyaban al legislador gritando “Bienvenido Noroña a Sinaloa”. Por su parte, el senador no cruzó palabras con los manifestantes que rodearon el lugar.

Respaldo de Noroña a Rubén Rocha Moya

En el marco de su participación en la asamblea informativa convocada por la senadora Imelda Castro Castro, el legislador Gerardo Fernández Noroña explicó que su presencia en Sinaloa obedeció a la instrucción de recorrer el territorio y mantener contacto directo con la ciudadanía.

En el evento, Fernández Noroña reconoció el trabajo del gobernador Rubén Rocha Moya, a quien calificó como compañero y amigo. Adelantó que durante su jornada en el estado sostendría un encuentro con el mandatario estatal para dialogar sobre temas de interés común.

El senador admitió que tenía tiempo sin visitar la entidad, pero aseguró que ha seguido con atención el desarrollo de la seguridad en Sinaloa. Señaló que ya se observan resultados favorables en la materia, lo que atribuyó a las acciones implementadas por las autoridades locales.

Temas Relacionados

Gerardo Fernández NoroñaRubén Rocha MoyaSinaloaCuliacánPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

México perfila su primera ley de inteligencia artificial entre ambición regulatoria y dudas sobre su viabilidad

Se discute en el Senado construir el primer marco legal integral en materia de inteligencia artificial (IA)

México perfila su primera ley de inteligencia artificial entre ambición regulatoria y dudas sobre su viabilidad

México impulsa protección a defensores ambientales, la justicia climática y la igualdad de género en la COP4 del Acuerdo de Escazú

La COP4 aprobó 10 decisiones clave y consolidó al Acuerdo de Escazú como principal herramienta regional para la justicia ambiental

México impulsa protección a defensores ambientales, la justicia climática y la igualdad de género en la COP4 del Acuerdo de Escazú

Hijo de regidora de Morena en Hidalgo es exhibido con armas exclusivas del Ejército

Jaime Lara, hijo de la edil del municipio de Villa de Tezontepec, fue denunciado por vecinos, reportaron medios locales

Hijo de regidora de Morena en Hidalgo es exhibido con armas exclusivas del Ejército

El mejor reto: no viralizar falsedades

El trend de tiroteo se ha manifestado en baños escolares de Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Hidalgo, Veracruz y Baja California

El mejor reto: no viralizar falsedades

Maltrato infantil en México: adultocentrismo impulsa el aumento de casos en todo el país

Las consecuencias de este tipo de violencia pueden ser inmediatas o prolongarse por años, abarcando desde lesiones físicas graves hasta trastornos emocionales

Maltrato infantil en México: adultocentrismo impulsa el aumento de casos en todo el país
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a integrante de “Los Chuecos” en Chimalhuacán, banda dedicada a robo de autos, extorsión y narcomenudeo

Capturan a integrante de “Los Chuecos” en Chimalhuacán, banda dedicada a robo de autos, extorsión y narcomenudeo

Yolanda Andrade exige a Claudia Sheinbaum frenar ola de violencia y desapariciones: “¡Saque la garra!”

Golpe al crimen organizado: incineran más de 4 toneladas de cocaína en Guerrero

De ‘La Gaby’ a ‘Martita’: así es como Los Chapitos han delegado sus poderosas redes financieras y logísticas a mujeres

Operación Enjambre: autoridades logran sentencias contra 20 implicados en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

“Ando que me lleva la tristeza”: Aneliz Álvarez comparte tema con mensaje que sacude a fans de Ángela Aguilar

“Ando que me lleva la tristeza”: Aneliz Álvarez comparte tema con mensaje que sacude a fans de Ángela Aguilar

Desmayo de Kim Shantal pone en duda su futuro en Supernova Génesis: “Médicos están evaluando”

Yolanda Andrade exige a Claudia Sheinbaum frenar ola de violencia y desapariciones: “¡Saque la garra!”

Jorge D’Alessio habría engañado a Marichelo con una amiga de ella, según Ana María Alvarado

Kunno se graba junto a Nodal y Ángela tras recibir críticas por subir supuestas fotos viejas de la pareja

DEPORTES

Ni por el triple de sueldo: Bofo Bautista explica por qué nunca fichó con América

Ni por el triple de sueldo: Bofo Bautista explica por qué nunca fichó con América

Arena México celebra el Día del Niño con función llena de estrellas del CMLL y MLW

Esto necesita Armando “Hormiga” González para ser campeón de goleo del Clausura 2026

Máscara Dorada hace historia en el 70 Aniversario de la Arena México y se corona doble campeón Universal del CMLL

Desmayo de Kim Shantal pone en duda su futuro en Supernova Génesis: “Médicos están evaluando”