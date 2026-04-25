Medidor recibo CFE lectura costo (Foto: especial/CFE)

CFE contigo: cómo pagar recibo desde el celular y qué hacer si te llegó un cobro excesivo (2026)

En 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece múltiples opciones digitales para pagar el recibo de luz de forma sencilla y segura desde cualquier dispositivo móvil.

Las plataformas oficiales como la app CFE Contigo y el portal web oficial permiten consultar, descargar y liquidar recibos con tarjeta de crédito o débito; además de solicitar aclaraciones en caso de cobros indebidos.

La aplicación CFE Contigo está disponible en tiendas de aplicaciones para Android y iOS.

Tras descargarla, el usuario debe registrarse, vincular su número de servicio y acceder a la sección de pagos.

El recibo se puede cubrir directamente desde la app seleccionando el método de pago preferido y confirmando la transacción.

Una vez realizado el pago, el comprobante digital se genera en la sección de “Comprobantes” , y también se envía por correo electrónico.

Los pagos suelen reflejarse en un plazo máximo de 24 a 48 horas. Si el adeudo persiste, se recomienda comunicarse al 071 y conservar el comprobante.

Métodos digitales para pagar el recibo CFE

La tecnología Tap to Pay permite a un iPhone aceptar pagos contactless y de billeteras digitales directamente, como se muestra en esta transacción en una cafetería. (Imagen ilustrativas IA Infobae México)

La CFE facilita el pago de la luz a través de tres canales principales:

App CFE Contigo: Permite pagar con tarjeta, programar pagos automáticos, consultar saldos, descargar recibos y recibir notificaciones de vencimiento. La aplicación también habilita la domiciliación bancaria y el uso de puntos BBVA para el pago.

Permite pagar con tarjeta, programar pagos automáticos, consultar saldos, descargar recibos y recibir notificaciones de vencimiento. La aplicación también habilita la domiciliación bancaria y el uso de puntos para el pago. Portal web oficial: Accediendo a “Mi Espacio” en el sitio de la CFE, es posible consultar recibos, seleccionar el periodo a pagar y elegir entre tarjeta de crédito/débito o transferencia. Es fundamental verificar que el dominio termine en cfe.mx para evitar fraudes.

Accediendo a “Mi Espacio” en el sitio de la CFE, es posible consultar recibos, seleccionar el periodo a pagar y elegir entre tarjeta de crédito/débito o transferencia. Es fundamental verificar que el dominio termine en para evitar fraudes. Banca en línea y apps de terceros: Las instituciones bancarias y plataformas como Mercado Pago permiten cubrir el recibo ingresando el número de referencia o escaneando el código de barras. Si eliges esta opción, verifica que la transacción esté dirigida a la Comisión Federal de Electricidad y conserva el comprobante.

Para consultar y descargar recibos digitales, tanto la app como el portal permiten visualizar el historial de consumo, activar el recibo electrónico y programar recordatorios para evitar recargos o cortes de servicio.

El límite de pago se indica en el recibo; se sugiere efectuar el pago al menos tres días antes de la fecha para evitar contratiempos.

Seguridad y prevención de fraudes en pagos digitales

Se recomienda revisar el historial de pagos, cambiar contraseñas ante cualquier anomalía y nunca proporcionar información confidencial a desconocidos. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La CFE advierte sobre páginas web falsas, correos electrónicos de phishing y mensajes fraudulentos que simulan ser notificaciones oficiales.

El sitio oficial siempre termina en cfe.mx o cfe.gob.mx y muestra el candado de seguridad en la barra de direcciones.

o y muestra el candado de seguridad en la barra de direcciones. La CFE nunca solicita pagos o datos bancarios por WhatsApp, SMS, ni a través de enlaces acortados.

Los pagos deben realizarse solo en la app oficial, el portal web o bancos autorizados.

Se recomienda revisar el historial de pagos, cambiar contraseñas ante cualquier anomalía y nunca proporcionar información confidencial a desconocidos. El número de atención oficial de CFE es 071.

Qué hacer ante un cobro excesivo o indebido

La CFE revisa el caso y, si procede, realiza el ajuste correspondiente en la facturación o, en su caso, la devolución del monto cobrado en exceso. (Captura CFE)

Si el recibo refleja un cobro anómalo o excesivo, la CFE dispone de canales formales para presentar una inconformidad. El procedimiento es gratuito y puede iniciarse de las siguientes maneras:

Llamando al 071: El usuario explica el caso y recibe un número de folio para seguimiento.

El usuario explica el caso y recibe un número de folio para seguimiento. App CFE Contigo o portal web: Se accede al apartado de “Aclaraciones” y se reporta la inconformidad adjuntando el recibo y, si es posible, evidencia adicional.

Se accede al apartado de “Aclaraciones” y se reporta la inconformidad adjuntando el recibo y, si es posible, evidencia adicional. Presencial: Acudiendo a una sucursal de CFE con el recibo.

Solo se requiere el número de servicio, visible en la parte frontal del recibo. No es necesario presentar documentos personales. La CFE revisa el caso y, si procede, realiza el ajuste correspondiente en la facturación o, en su caso, la devolución del monto cobrado en exceso.

Envían al Congreso de la Unión reforma para aliviar deudas eléctricas de gobiernos locales. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El plazo de respuesta suele ser de 5 a 10 días hábiles. Si no se obtiene respuesta, el usuario puede insistir usando el número de folio o acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para una queja adicional.

Para todos los trámites y pagos, la recomendación oficial es documentar cada paso, guardar copias de recibos y comunicados, y nunca entregar dinero a personal externo ni pagar por revisiones o inspecciones adicionales.