México

CFE alerta sobre supuestos “operativos sorpresa casa por casa” durante abril 2026

El organismo advirtió sobre la información alarmista e invitó a la población a informarse a través de canales oficiales

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El programa de sustitución de equipos busca ofrecer registros exactos y métodos eficientes para monitorear el uso de electricidad
La CFE desmintió que haya implementado el programa “Casa por casa” para instalar medidores inteligentes y revisar conexiones ilícitas. Foto: Especial

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó una advertencia a la población sobre la circulación de información falsa en internet relacionada con supuestos “operativos sorpresa casa por casa” durante abril de 2026, los cuales no existen.

De acuerdo con un comunicado, la empresa productiva del Estado detectó diversos sitios web y publicaciones que utilizan su nombre para difundir contenido engañoso con fines de atraer visitas, una práctica conocida como clickbait.

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CFE desmiente operativos casa por casa y revisiones sorpresa

La CFE aclaró que los mensajes que aseguran la realización de operativos domiciliarios o inspecciones sorpresa son completamente falsos. Este tipo de contenido forma parte de una serie de rumores que buscan confundir a los usuarios.

Entre los engaños más comunes detectados, destacan:

  • Falsos operativos casa por casa o revisiones inesperadas
  • Supuestos apagones masivos en distintas entidades del país
  • Información sobre la eliminación de los recibos de luz
  • Presuntas nuevas cuotas o cobros adicionales
  • Promesas de descuentos inexistentes en el servicio eléctrico

La empresa subrayó que ninguno de estos escenarios está contemplado ni forma parte de sus operaciones.

¿Habrá apagones en abril de 2026?

Respecto a los rumores sobre apagones masivos, la CFE también los desmintió. Indicó que, si bien se realizan trabajos programados de mantenimiento, estos se llevan a cabo en puntos específicos y son comunicados oportunamente a la población conforme a la normativa vigente.

Estas labores tienen como objetivo modernizar y fortalecer la red eléctrica, no generar interrupciones generalizadas del servicio.

Brigadas de la CFE trabajan en el restablecimiento del servicio eléctrico en la Península de Yucatán tras la interrupción provocada por una falla en el suministro de gas natural.(x/@Cachoperiodista)
Brigadas de la CFE trabajan en el restablecimiento del servicio eléctrico en la Península de Yucatán tras la interrupción provocada por una falla en el suministro de gas natural.(x/@Cachoperiodista)

CFE pide informarse en canales oficiales

Ante la creciente difusión de noticias falsas, la CFE hizo un llamado a la ciudadanía a verificar la información únicamente a través de canales oficiales o medios de comunicación confiables.

Además, recomendó:

  • Evitar compartir cadenas en redes sociales o apps de mensajería sin confirmar
  • Desconfiar de publicaciones con mensajes alarmistas
  • Comunicarse al 071, número oficial de atención, para resolver dudas
Envían al Congreso de la Unión reforma para aliviar deudas eléctricas de gobiernos locales. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Envían al Congreso de la Unión reforma para aliviar deudas eléctricas de gobiernos locales. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La empresa enfatizó la importancia de mantener una actitud crítica frente a contenidos virales que pueden generar confusión o alarma innecesaria entre los usuarios del servicio eléctrico.

Operativos especiales oficiales

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sí realiza operativos oficiales, pero estos no tienen relación con supuestas visitas sorpresa a domicilios, como se ha difundido en redes sociales.

De acuerdo con información reciente, estos operativos forman parte de trabajos técnicos y estratégicos para fortalecer la infraestructura eléctrica del país. Entre ellos destacan acciones de inspección, mantenimiento y modernización de la red.

Por ejemplo, la empresa implementó un operativo en el sureste de México que incluyó:

  • Inspección de más de 7,700 estructuras eléctricas
  • Recorridos de aproximadamente 3,000 kilómetros de líneas de transmisión
  • Participación de más de 200 linieros y personal especializado
  • Uso de helicópteros, vehículos y equipo especializado para acceder a zonas remotas

El objetivo de estas acciones es garantizar la confiabilidad, seguridad y continuidad del suministro eléctrico, especialmente en regiones con alta demanda o condiciones operativas complejas.

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La CFE cuenta con 15 centrales hidroeléctricas de gran escala, ubicadas en los ríos Grijalva (Chiapas), Balsas (Guerrero-Michoacán), Santiago (Jalisco-Nayarit), Huites (Sinaloa), Mazatepec (Puebla), Papaloapan (Oaxaca-Veracruz) y Zimapán (Hidalgo-Guerrero), además de 10 de mediana escala y 35 mini hidroeléctricas. (CFE)

Además, la CFE ha impulsado la modernización de subestaciones y líneas de transmisión en distintas entidades, como Baja California y Querétaro, para mejorar la capacidad y calidad del servicio eléctrico en beneficio de miles de usuarios.

En este sentido, la empresa reiteró que todos sus operativos son planeados, técnicos y debidamente informados, por lo que cualquier mensaje sobre revisiones domiciliarias sin previo aviso debe considerarse desinformación.

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