Banco del Bienestar: qué operaciones puedes realizar desde tu celular

Según Víctor Lamoyi Bocanegra director general del banco y la presidenta Claudia Sheinbaum la actualización podría estar disponible a finales de año, lo que representa un avance en la digitalización de servicios financieros para millones de personas. (Infobae/Jesús Aviles)

Según lo anunciado por el gobierno a partir del tercer trimestre de 2026, la aplicación móvil del Banco del Bienestar ofrecerá nuevas funciones para realizar transferencias interbancarias y pagos digitales directamente desde el celular.

Actualmente la aplicación ofrece las funciones:

- Consulta de saldo

- Revisión de movimientos

- Recibir depósitos de programas sociales del gobierno

Funciones como transferencias y pagos aún requieren realizar la transacción en persona.

Según Víctor Lamoyi Bocanegra, director general del banco, la actualización podría estar disponible a finales de año, lo que representa un avance relevante en la digitalización de servicios financieros para millones de personas.

Con la actualización, los usuarios podrán enviar dinero utilizando CoDi (Cobro Digital) y DiMo (Dinero Móvil), herramientas que permiten transferencias inmediatas a través de códigos QR o el número de teléfono, sin comisiones y sin necesidad de acudir a una sucursal.

Estas funciones buscan simplificar operaciones diarias y fortalecer la inclusión financiera, facilitando el acceso a pagos digitales para pequeños comercios y usuarios en todo el país.

Vigencia y modernización de la app

Aunque la oferta de servicios digitales se ampliará, los créditos y préstamos seguirán realizándose exclusivamente a través de la Financiera para el Bienestar. (Infobae/Jiovani Pérez)

Actualmente, la aplicación del Banco del Bienestar suma 25 millones de descargas y se consulta cerca de dos millones de veces al día. La actualización de 2026 marca un cambio de enfoque: la app dejará de ser solo un canal de consulta para convertirse en una plataforma integral de servicios financieros.

El banco proyecta incorporar hasta 11 millones de nuevos usuarios en el año, principalmente beneficiarios de programas sociales y nuevos ahorradores. El objetivo institucional es ampliar el acceso a servicios bancarios básicos, permitiendo abrir cuentas de ahorro desde $50 y recibir una tarjeta de débito.

Nuevas operaciones disponibles desde el celular

Con la integración de CoDi y DiMo, los clientes podrán realizar transferencias electrónicas, pagos a comercios, recibir depósitos y enviar dinero entre particulares usando únicamente el número de teléfono móvil.

Aunque la oferta de servicios digitales se ampliará, los créditos y préstamos seguirán realizándose exclusivamente a través de la Financiera para el Bienestar. El principal objetivo de la actualización es facilitar la dispersión de apoyos sociales, promover el ahorro y reducir el uso de efectivo entre los usuarios.

Cómo descargar y activar la app del Banco del Bienestar

Se recomienda cambiar el NIP en un cajero antes de activar la app para mejorar la seguridad. Una vez activada, la aplicación permite consultar saldo, revisar movimientos, recibir depósitos (Banco del Bienestar)

Para utilizar las nuevas funciones, los usuarios deben descargar la aplicación desde Google Play o App Store, aceptar los términos y condiciones, ingresar su número de celular, el número de 16 dígitos de la tarjeta y el NIP que se usa en cajeros automáticos.

Se recomienda cambiar el NIP en un cajero antes de activar la app para mejorar la seguridad. Una vez activada, la aplicación permite consultar saldo, revisar movimientos, recibir depósitos y, tras la actualización, operar con transferencias y pagos digitales desde cualquier lugar.

Estrategia nacional y visión presidencial sobre digitalización

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el gobierno federal trabaja junto al Banco del Bienestar, la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Hacienda (SHCP) en el desarrollo de una nueva aplicación móvil integral. (Infobae/Banco del Bienestar)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una estrategia nacional para la digitalización total del Banco del Bienestar hacia finales de 2026, con el objetivo de reducir el uso de dinero físico y facilitar operaciones financieras para sectores tradicionalmente excluidos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el gobierno federal trabaja junto al Banco del Bienestar, la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Hacienda (SHCP) en el desarrollo de una nueva aplicación móvil integral.

El plan contempla que los beneficiarios de programas como la Pensión para el Bienestar realicen todas sus transacciones sin necesidad de acudir a una sucursal o manejar efectivo.

El Banco de México emitirá regulaciones para que sectores clave, como gasolineras y casetas de peaje, acepten pagos digitales obligatorios. La presidenta subrayó que la base tecnológica será la red nacional de 154 millones de celulares y que la cobertura de internet se ampliará gracias a inversiones de empresas privadas, permitiendo que clínicas, escuelas y hospitales tengan acceso a internet gratuito antes de finalizar el año.

Esta transformación digital busca garantizar que el dinero de los beneficiarios permanezca en formato digital y pueda utilizarse directamente desde el celular, con pagos instantáneos y sin comisiones, reforzando la seguridad y la eficiencia de la banca social.