En medio de derrame de petróleo, Rocío Nahle presume la capacidad total de la Refinería Dos Bocas

En medio del derrame de petróleo, la gobernadora Rocío Nahle felicita a Pemex y sus trabajadores por alcanzar el 100% de capacidad en la Refinería Olmeca Dos Bocas. REUTERS/Luis Manuel Lopez

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, reconoció este 8 de abril a Pemex y sus trabajadores por alcanzar la máxima capacidad instalada en la Refinería Olmeca Dos Bocas.

En palabras de la gobernadora Nahle: “Felicidades @Pemex, un gran reconocimiento a todos los trabajadores que lo hicieron posible. ¡Viva México!”

El mensaje difundido por la mandataria estatal está acompañado por una imagen institucional que destaca: “Un sueño hecho realidad, un compromiso cumplido”. Dicha ilustración informa que la refinería opera ya a 340 mil barriles diarios de crudo —el 100% de su capacidad— desde el pasado 7 de abril.

Esta felicitación se hace en medio de un derrame de petróleo que ha afectado las costas del Golfo de México desde es pasado mes de marzo.

Sheinbaum descarta queja de Estados unidos por derrame de petróleo

Autoridades mexicanas han recolectado 6 mil toneladas de crudo de las costas de Tamaulipas desde el 27 de marzo, informó el Grupo Interinstitucional. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Claudia Sheinbaum aseguró este 8 de abril que Estados Unidos no ha presentado formalmente ninguna queja ante el gobierno mexicano por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, pese a la difusión de imágenes recientes que muestran contaminación en playas de Tamaulipas y a la alarma por posible presencia de petróleo en costas de Texas.

La presidenta destaca que en cuanto concluyan las investigaciones en curso sobre el origen y las causas del incidente, se dará una conferencia de prensa para informar los detalles.

El Grupo Interinstitucional, creado específicamente para atender el desastre ecológico, ha logrado recolectar 236 kilogramos de hidrocarburo en playas como La Pesca, Miramar y Bagdad. Desde el 27 de marzo, la cifra total asciende a poco más de 6 mil toneladas de crudo extraídas de toda la costa de Tamaulipas.

La presidenta precisa que la limpieza de los hidrocarburos avanza en paralelo a la investigación para determinar el origen del derrame. Señala que el principal objetivo es identificar “el quién y el cómo”, es decir, los responsables y las circunstancias del vertido, cuyo alcance afecta “más de 900 kilómetros de playa” en el Golfo de México, con impacto directo en Veracruz y Tamaulipas.

El Grupo Interinstitucional que encabeza la estrategia está integrado por la Secretaría de Marina, la Semarnat, la Secretaría de Energía, Pemex y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Utilizan drones para detección aérea y delimitación de las zonas afectadas, además del despliegue de marinos y personal técnico que realiza la recolección y remoción del combustible de las playas y aguas cercanas.

Causas preliminares: Embarcación no identificada y filtraciones naturales

Investigaciones preliminares apuntan a una embarcación no identificada y a filtraciones naturales como causas del derrame de hidrocarburos. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Según el reporte del 26 de marzo presentado por las autoridades federales, el origen del derrame sería una embarcación no identificada y dos filtraciones naturales de crudo en el Golfo de México. Imágenes obtenidas por la prensa y la propia Armada mexicana muestran bolsas de sargazo impregnadas de petróleo recolectadas en puertos de Veracruz.

El gobierno mantiene el compromiso de identificar a los responsables y garantizar sanciones conforme avance la indagatoria. A la par, continúa la remoción del hidrocarburo en los ecosistemas afectados, con la intención de reparar el daño ambiental.

A la fecha, no se ha confirmado la llegada del hidrocarburo a costas de Texas ni el ingreso de una queja formal por parte del gobierno estadounidense. La vigilancia conjunta y la atención a la emergencia ambiental siguen a cargo del Grupo Interinstitucional integrado por dependencias del gobierno federal.