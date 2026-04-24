Profeco firma tres convenios para proteger a clientes de Movistar México

Profeco garantiza certeza jurídica ante la transición de Movistar. Crédito: Wikimedia Commons

La venta de Telefónica Movistar México al consorcio estadounidense Melisa Acquisition, por un monto de USD 450 millones, marca una etapa de transición para millones de personas usuarias.

En este escenario, la Profeco ha desplegado nuevos mecanismos para garantizar la protección de los derechos de quienes mantienen contratos o enfrentan conflictos con la compañía.

Las autoridades buscan asegurar que ningún consumidor quede desprotegido, incluso durante el traspaso de propiedad y gestión.

Cambios tras la venta de Movistar México y continuidad operativa

La operación de venta, comunicada oficialmente el 8 de abril, incluye la transferencia del 100 % de las filiales Pegaso PCS y Celular de Telefonía, lo que representa la séptima desinversión de Telefónica en América Latina bajo la presidencia de Marc Murtra.

Esta decisión responde a una estrategia global para concentrarse en mercados prioritarios, como España, Alemania, Brasil y Reino Unido.

Durante la transición, Oxio y Newfoundland Capital Management asumen el control operativo pero mantienen la marca Movistar y al equipo directivo. La plantilla de 1.776 empleados continúa en funciones y los 20 millones de clientes mantienen acceso a los servicios sin interrupciones.

El proceso incluye la migración paulatina a la plataforma digital de Oxio, con la promesa de mejoras tecnológicas y mayor flexibilidad operativa en la red.

Para quienes tienen dudas sobre el destino de sus contratos o pendientes con Movistar, la Profeco garantiza la continuidad en la atención y la defensa de sus derechos, sin importar el cambio de administración.

En caso de quejas, cobros indebidos, o falta de servicio, las personas consumidoras pueden acudir a las instancias habituales o utilizar los canales digitales habilitados por la autoridad.

En caso de quejas, cobros indebidos, o falta de servicio, las personas consumidoras pueden acudir a las instancias habituales o utilizar los canales digitales habilitados por la autoridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones que ofrece Profeco a los usuarios de Movistar

Ante la incertidumbre que puede generar la salida o el cambio de control en Movistar México, la Profeco pone a disposición de los usuarios varias alternativas de protección y atención inmediata.

La autoridad firmó el 23 de abril tres convenios de colaboración con la empresa, diseñados para fortalecer la respuesta institucional en todo el país.

Uno de los acuerdos consiste en el préstamo de 38 equipos telefónicos a las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), lo que permite gestionar conciliaciones y quejas de manera directa y sin demoras.

Las personas consumidoras pueden acudir a cualquier Odeco y recibir atención presencial, agilizando la resolución de conflictos sin depender de la presencia física de la empresa en su localidad.

Adicionalmente, Profeco habilita la plataforma Concilianet, que integra a Movistar en el sistema de conciliación electrónica.

A través de este canal virtual, los usuarios pueden presentar quejas, enviar documentación y recibir propuestas de solución sin necesidad de acudir a una oficina física.

El proceso es completamente digital y garantiza la seguridad jurídica de todas las partes.

Para quienes buscan orientación o desean conocer sus derechos, Profeco ofrece asesoría personalizada y mecanismos claros para presentar denuncias, ya sea de manera presencial o a distancia.

La dependencia reitera que ningún usuario de Movistar quedará desprotegido ante la transición, y que existen canales específicos para atender cualquier inconformidad contractual, de servicio o facturación.

Compromiso con la transparencia y mejores prácticas empresariales

El tercer convenio firmado con Movistar México se enfoca en las mejores prácticas comerciales. La empresa asume el compromiso de entregar información veraz y completa en todos los puntos de venta, plataformas digitales y contratos.

Este acuerdo contempla también el registro de contratos de adhesión y la obtención del Distintivo Digital Profeco, una certificación de transparencia y trato justo.

El procurador Iván Escalante Ruiz remarca que “la falta de información clara, completa y veraz sobre precios, condiciones, promociones y derechos” ha sido uno de los principales problemas en el sector. Por ello, estos acuerdos buscan empoderar a las personas consumidoras y garantizar que, incluso en una etapa de transición, puedan tomar decisiones informadas y ejercer sus derechos de manera efectiva.

Profeco se compromete a mantener todas sus vías de atención y conciliación activas, asegurando que ningún consumidor quede sin respuesta ni solución ante la salida de la empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco garantiza certeza jurídica ante la transición de Movistar

La firma de los convenios se realizó con la presencia de directivos de Movistar México y funcionarios de Profeco.

El boletín institucional subraya que el principal objetivo es modernizar la gestión de quejas y fortalecer la confianza de los usuarios, especialmente en un escenario de cambio corporativo.

Profeco se compromete a mantener todas sus vías de atención y conciliación activas, asegurando que ningún consumidor quede sin respuesta ni solución ante la salida de la empresa o la llegada de un nuevo operador.

Las opciones disponibles —atención presencial, plataformas digitales y asesoría jurídica— permiten que las personas usuarias de Movistar mantengan la certeza de que sus derechos estarán protegidos durante todo el proceso de transición.