Aseguran call center clandestino utilizado para extorsionar y cometer fraudes bancarios en Edomex

Foto: Fiscalía Edomex

Un inmueble que era utilizado como call center para realizar extorsiones y fraudes bancarios fue asegurado por las autoridades en el Estado de México.

La acción se llevó a cabo en el municipio de Ecatepec, donde elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la policía municipal participaron en el operativo.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, la investigación del caso comenzó tras una denuncia ciudadana, lo que permitió al Ministerio Público identificar el domicilio sospechoso al ser el sitio donde presuntamente se cometían estos ilícitos, ubicado en la calle Venustiano Carranza, dentro de la colonia Francisco I. Madero.

Foto: Fiscalía Edomex

La intervención se autorizó mediante una orden de cateo, que derivó en la localización de equipos de comunicación, computadoras portátiles, escritorios, audífonos con micrófono, módems, una máquina contadora de dinero y empaques de chips de telefonía celular.

Además de estos dispositivos, se encontraron documentos físicos y digitales con información bancaria, que, según las autoridades, posiblemente se utilizaba para cometer fraudes contra cuentahabientes.

Tras finalizar la diligencia, el Ministerio Público dispuso el aseguramiento del inmueble y de todos los objetos hallados, buscando preservar las evidencias para el proceso judicial.

Detienen a nueve personas por extorsión a comerciante en Tezoyuca

En una acción paralela, realizada en el municipio de Tezoyuca, las autoridades arrestaron a nueve personas tras ser señaladas por su presunta participación en un intento de extorsión contra un comerciante.

Foto: Fiscalía Edomex

El operativo, que incluyó a elementos de la Fiscalía Estatal, la Secretaría de Seguridad estatal y policías municipales de Texcoco y Tezoyuca, permitió la captura de los sospechosos y su posterior traslado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco.

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, la investigación se activó luego de que el Ministerio Público recibiera la denuncia de la víctima.

Según los datos recabados, el pasado 27 de enero, dos individuos llegaron al domicilio del comerciante y lo amenazaron para exigirle dinero y documentos de propiedad de un terreno.

Al día siguiente, la víctima enfrentó un nuevo intento de extorsión por parte de un grupo de diez personas que se encontraban armadas, quienes insistieron en que entregada una cantidad de dinero.

Foto: Fiscalía Edomex

En ese momento, la víctima forcejeó con uno de los agresores y recibió un disparo.

Tras ser alertadas, las fuerzas municipales y estatales lograron detener a nueve sujetos, identificados como Brayan Alexis “N”, Víctor Uriel “N”, Oliver Brian “N”, Carlos Eduardo “N”, Froylán Martín “N”, Andri Yosef “N”, Emiliano “N”, y a dos mujeres: Tamara Alexandra “N” y Mariana “N”.

Todos quedaron a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación legal, respetando su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia.

