Convivir con personas irritantes puede hacerte envejecer más rápido, según la ciencia

Alejarte de entornos con gente problemática puede proteger tu energía y hasta ralentizar el desgaste físico, según datos recientes de investigaciones científicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la incomodidad, mantener relación con esa persona que se altera con facilidad puede ser la causa real de que luzcan con mayor edad de la que tienes.

Y es que e acuerdo con un estudio publicado por la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la exposición constante a relaciones tóxicas puede acelerar el envejecimiento biológico en aproximadamente 1.5 % por cada individuo problemático dentro del entorno cercano, lo que puede sumar varios meses a la edad real de una persona.

El análisis ubica a las relaciones personales como factores determinantes en el desgaste físico y mental, al margen de la información genética.

Un estudio de PNAS revela que convivir con personas conflictivas acelera el envejecimiento biológico en 1.5 % por cada caso cercano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfrentar a personas conflictivas provoca alteraciones celulares verificables

Y es que, de acuerdo con la investigación, el impacto de convivir todos los días con alguien que genera malestar no es solamente psicológico.

El estudio de PNAS señala que estos roces frecuentes disparan procesos fisiológicos que alteran las funciones celulares.

La investigación describe que el estrés crónico provocado por la interacción con personas “alborotadoras” influye en las vías moleculares del cuerpo, afectando tanto la percepción del bienestar como el metabolismo.

El daño por desgaste no se distribuye de manera aleatoria. El entorno social inmediato y la historia personal de cada individuo determinan cuántas personas conflictivas integran el círculo cercano.

El estudio advierte que estas interacciones se reflejan en un avance acelerado del reloj biológico —con una aceleración de 1.5 % por cada persona conflictiva según la investigación—, lo que a largo plazo constituye un riesgo para la vitalidad y la salud de quienes no controlan estos estresores.

Las relaciones personales dentro del entorno inmediato son un factor clave, al margen de la genética, en el desgaste físico y mental.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para mitigar el deterioro provocado por estrés relacional

El desgaste que genera la presencia continua de personas hostiles puede ser contenido mediante acciones concretas de regulación emocional.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), recomiendan establecer límites claros y buscar mecanismos para proteger la paz mental ante agentes externos de tensión.

Cuidar el círculo íntimo y priorizar el bienestar psicológico funciona como una medida comprobada para preservar la salud, incluso a nivel molecular.

La investigación concluye que blindar el sistema nervioso a través de la selección de relaciones sanas no es un acto de egoísmo, sino una estrategia esencial para la supervivencia biológica.

Elegir el tipo de compañía que se mantiene cercana puede hacer la diferencia en el ritmo de envejecimiento celular y contribuir al bienestar físico y mental a largo plazo.