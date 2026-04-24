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¿Habrá megapuente del 1 al 5 de mayo en las escuelas? Esto dice la SEP

Ante el próximo día feriado muchas personas se preguntan si se extenderá más tiempo

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La información fue confirmada por la SEP a través de su calendario oficial. La información fue confirmada por la SEP a través de su calendario oficial.
La SEP dio a conocer cuántos días de descanso habrán en mayo. Crédito: Cuartoscuro.

El 1 de mayo es uno de los días de descanso obligatorio que reconoce la Ley Federal del Trabajo en México.

La fecha se estableció para conmemorar las luchas obreras y reivindicar los derechos laborales, una tradición que comenzó a celebrarse de manera pública en el país desde 1913, durante la Revolución Mexicana.

La jornada tiene un significado especial: no solo representa una pausa en las actividades laborales, sino que también es un momento para que los trabajadores expresen sus demandas y celebren los avances conquistados en materia de derechos laborales.

El descanso del 1 de mayo está protegido legalmente y no es trasladable a otro día, a diferencia de otras fechas como el 5 de febrero o el 21 de marzo, que suelen moverse al lunes más cercano para fomentar los periodos de descanso prolongados.

Para quienes buscan saber si este año habrá un megapuente, la respuesta varía según el sector.

Los trabajadores de empresas y oficinas deberán reincorporarse a sus labores el lunes posterior al fin de semana, ya que el único día de descanso obligatorio es el 1 de mayo.

Este día, al tener un valor simbólico vinculado a movimientos laborales internacionales, no se recorre, lo que permite que las manifestaciones y conmemoraciones se realicen en la fecha precisa.

Salón de clases
El único día de descanso obligatorio es el 1 de mayo. (Jorge Contreras/Infobae)

¿Qué pasa con el 5 de mayo y el calendario escolar?

El 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla, suele generar confusión respecto a su estatus como día de descanso.

Este día no está incluido entre los feriados oficiales de la Ley Federal del Trabajo, por lo que la mayoría de los empleados debe laborar normalmente.

Solo algunos empleados de la Administración Pública Federal y, principalmente, las escuelas bajo el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), suspenden actividades.

La confusión sobre un posible megapuente surge porque el calendario escolar sí contempla el 5 de mayo como día sin clases.

Esto significa que los estudiantes de educación básica pueden disfrutar de un descanso extendido, regresando a las aulas hasta el 6 de mayo.

Sin embargo, esta facilidad solo aplica para estudiantes y no para la mayoría de los trabajadores.

En síntesis, los trabajadores del sector privado o que no estén sujetos a acuerdos institucionales específicos no deben esperar un puente adicional en torno al 5 de mayo.

El descanso prolongado, en este caso, es un beneficio exclusivo del ámbito escolar, y solo en ciertos casos de la administración pública.

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El 5 de mayo el sector privado deberá trabajar. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

¿Por qué el 1 de mayo nunca se recorre?

El Día del Trabajo se mantiene fijo en el calendario porque su relevancia histórica y simbólica trasciende los fines turísticos o recreativos.

Mientras otras fechas se trasladan para propiciar fines de semana largos, el 1 de mayo permanece inamovible, igual que el 16 de septiembre, el 1 de enero y el 25 de diciembre, que también se consideran fechas de gran peso cultural e histórico.

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar que las conmemoraciones y protestas laborales puedan realizarse exactamente el día que corresponde, preservando el sentido original de la jornada.

Por este motivo, el feriado no se adelanta ni se pospone, aun cuando caiga entre semana.

En resumen, el 1 de mayo se mantiene como un día de referencia para los derechos laborales en México, protegido por la ley y con un significado que va más allá de un simple día de descanso.

Los rumores de megapuente solo afectan a los calendarios escolares, mientras que para el resto de la población, la actividad laboral se reanuda normalmente tras el fin de semana.

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