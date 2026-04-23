Se inunda el Conservatorio Nacional de Música en CDMX tras fuertes lluvias

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Las recientes lluvias torrenciales registradas en la Ciudad de México provocan afectaciones en varios inmuebles emblemáticos, incluyendo el Conservatorio Nacional de Música, que enfrenta inundaciones apenas semanas después de la entrega de su primera etapa de remodelación.

Integrantes de la comunidad estudiantil y autoridades reportan daños en salones y desprendimiento de techos, mientras circulan videos y fotografías que evidencian las filtraciones y el deterioro de las instalaciones.

La Secretaría de Cultura informa que la primera etapa de remodelación concluyó en marzo, con una inversión de 47 millones de pesos destinados a mantenimiento, conservación de espacios, compra de mobiliario y adquisición de instrumentos musicales, de acuerdo con un boletín.

Esta inversión forma parte de un plan nacional de intervención en escuelas artísticas, que contempla mil 500 millones de pesos para 39 planteles en el país, según datos de El Heraldo de México.

Alumnos denuncian fallas en estructuras. X: @MaLoWC2506

Inversión millonaria y rezagos históricos en el Conservatorio

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, sostiene que la intervención responde a rezagos acumulados durante más de cuatro décadas.

Las acciones recientes incluyen la eliminación de cuotas de inscripción, la actualización de los programas de estudio y la compra de 13 millones de pesos en instrumentos, como pianos, cuerdas y percusiones, detalla El Heraldo de México.

Además, se implementa un sistema colegiado para la selección de autoridades y se rebautiza el auditorio exterior, sustituyendo el nombre del tenor Plácido Domingo.

A pesar de estos avances, las lluvias exponen deficiencias estructurales en el inmueble.

Estudiantes reportan que las afectaciones surgen justo después de la entrega de la remodelación, mientras las imágenes en redes sociales muestran salones inundados y techos con filtraciones.

Las deficiencias se registran tras la primera etapa de remodelación.

Plan nacional de renovación enfrenta retos con el clima

El gobierno federal proyecta una inversión inicial de 700 millones de pesos durante este año para obras a cargo del INAH y el INBAL, con la meta de garantizar una renovación integral en las escuelas de formación artística.

Entre las acciones previstas para el Conservatorio Nacional de Música, destaca la iluminación del edificio y el mantenimiento de áreas verdes, además de la intervención en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, ubicada en la misma zona.

La primera tormenta fuerte de la temporada pone a prueba la calidad y alcance de las obras recién entregadas.

Las autoridades informan que analizarán las deficiencias detectadas y evaluarán ajustes en el plan de intervención, mientras la comunidad artística exige soluciones de fondo para proteger la infraestructura y garantizar el desarrollo académico en condiciones adecuadas.