Trucos para usar el vinagre en casa: es ideal para limpiar pisos, pero cuidado con las mezclas peligrosas

El vinagre fortalece su papel en la limpieza y la cocina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

El vinagre, un ingrediente tradicional presente en la mayoría de cocinas, ha ganado protagonismo en los últimos años no solo por sus usos gastronómicos, sino también por sus múltiples beneficios en la limpieza del hogar.

Expertos coinciden en que este producto, especialmente el vinagre blanco, puede convertirse en un aliado económico, eficaz y seguro para mantener distintos espacios en óptimas condiciones.

Uno de los usos más recomendados está en la limpieza de los pisos. Debido a sus propiedades antibacterianas y desinfectantes, el vinagre permite eliminar suciedad, grasa y microorganismos sin necesidad de recurrir a productos químicos más agresivos.

Esto resulta especialmente útil en zonas como la cocina, donde la acumulación de residuos es más frecuente. Además, su aplicación es sencilla: basta con diluirlo en agua para lograr una limpieza profunda sin dejar residuos tóxicos.

El uso adecuado del vinagre optimiza la higiene y las papas fritas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Sin embargo, su uso no debe ser indiscriminado, pues aunque se trata de una solución natural, no es apta para todas las superficies.

Los portales expertos en limpieza indican que los materiales como la madera sin tratar, pisos encerados, mármol o granito pueden verse afectados por la acidez del vinagre, lo que podría generar daños a largo plazo. Por eso, recomiendan evaluar previamente el tipo de superficie antes de incorporarlo en la rutina de limpieza.

Otro aspecto clave es evitar combinaciones peligrosas. Una de las advertencias más importantes es no mezclar vinagre con lavandina o lejía, ya que esta combinación genera un gas tóxico que puede representar un riesgo para la salud. De igual forma, tampoco es aconsejable usarlo junto con productos químicos comerciales fuertes, ya que puede disminuir su efectividad o provocar reacciones no deseadas.

Más allá de los pisos, el vinagre tiene múltiples aplicaciones en el hogar y puede utilizarse para desinfectar superficies, eliminar malos olores e incluso como abrillantador natural, ya que su versatilidad lo convierte en una alternativa sostenible frente a productos industriales, lo que ha impulsado su popularidad en rutinas de limpieza más ecológicas.

El ácido acético del vinagre transforma rutinas domésticas y culinarias - crédito Clara.es

Pero sus beneficios no se limitan al aseo del hogar porque en la cocina, el vinagre también juega un papel clave, especialmente en la preparación de papas fritas, donde su uso ha sido respaldado por chefs y expertos en gastronomía, los cuales indican que incorporar vinagre en el proceso de cocción de las papas permite mejorar significativamente su textura final.

El secreto está en el ácido acético, componente principal del vinagre, que actúa sobre la estructura de la papa. Al agregar una pequeña cantidad al agua de cocción, se reduce el pH y se fortalece la pectina de las células, lo que ayuda a que las papas mantengan su forma durante la fritura. Este proceso evita que se deshagan y facilita obtener un resultado más uniforme.

Además, el vinagre contribuye a modificar el comportamiento del almidón, lo que quiere decir que al hervir las papas en una mezcla de agua con vinagre, el almidón se desplaza hacia la superficie, lo que favorece la formación de una capa crujiente al momento de freírlas. Mientras tanto, el interior se mantiene suave, logrando el equilibrio ideal entre textura crocante por fuera y cremosa por dentro.

Otro beneficio adicional es que la acidez ayuda a reducir los azúcares en la superficie de la papa, evitando que se quemen o se doren en exceso. Esto permite obtener un color dorado más uniforme y atractivo, similar al de las papas fritas de restaurante.

El truco de los chefs: cómo el vinagre logra que las papas fritas queden crujientes por fuera y cremosas por dentro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

El procedimiento recomendado incluye cortar las papas en tiras, sumergirlas en agua con una pequeña cantidad de vinagre —aproximadamente una cucharada por litro— y hervirlas durante unos minutos antes de freírlas. Posteriormente, se deben secar completamente y aplicar una técnica de doble fritura: primero a baja temperatura y luego a una más alta, lo que garantiza el resultado deseado.

En definitiva, el vinagre se consolida como un recurso versátil tanto en el hogar como en la cocina. Su capacidad para limpiar, desinfectar y mejorar procesos culinarios lo posiciona como un aliado práctico, accesible y efectivo, siempre que se utilice de manera adecuada y con las precauciones necesarias.