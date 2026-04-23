Rey Felipe VI asegura que México y España “son más que países hermanos”

El rey Felipe VI habla sobre la relación entre México y España.

El rey Felipe VI expresó la hermandad que existe entre México y España desde hace cientos de años, durante su discurso tras entregar el Premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio.

“México y España son más que países hermanos, son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo”, declaró el monarca.

Resaltó que hay dos grandes vínculos entre ambos países, que son el sector editorial y cultural, debido a que se comparte el mismo idioma y una tradición literaria que se remonta a las obras del Virreinato de la Nueva España con exponentes como Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón y sor Juana Inés de la Cruz.

“Los dos Juanes de América, como los llamó cariñosamente Alfonso Reyes, quienes dialogaron con los grandes escritores peninsulares del Siglo de Oro en un intercambio que es expresión del mestizaje que nos ha caracterizado a lo largo de la historia y todavía hoy nos moldea”, manifestó.

Por otro lado, expresó que el escritor mexicano Gonzalo Celorio refleja en sus textos su vida y una expresión viva ambas tradiciones. “A su herencia mexicana se suma una estrecha vinculación con España. Nieto de un emigrante asturiano originario de la aldea de Vivaño y de madre cubana, pero nacida en Las Palmas de Gran Canaria, formado por maestros mexicanos y del exilio español”, señaló.

Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez

Encuentro entre Claudia Sheinbaum y el presidente de España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum se reunió con su homólogo español, Pedro Sánchez el pasado sábado 18 de abril, en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en la ciudad de Barcelona.

“Nos reunimos con el presidente de España, hablamos de seguir enviando exposiciones sobre la grandeza de las culturas originarias de México, de antes de la llegada de los Españoles y de ahora”, declaró la mandataria mexicana.

Asimismo, agregó que también conversaron sobre la importancia del reconocimiento de la Conquista y la llegada de los españoles a tierras aztecas.

“Le hable de la carta de Carlos V, que hable el otro día en la mañanera, que Carlos V reconoce los abusos de Hernán Cortés, y seguir trabajando en ello”, afirmó.

Al salir del encuentro, la jefa de Estado reveló para medios de comunicación que durante 2027, la Cumbre en Defensa de la Democracia se llevará a cabo en el país, por lo que le hizo la cordial invitación al jefe de Estado para formar parte del evento.

“Lo invité a que estuviera el próximo año, porque vamos hacer esta Cumbre el próximo año en México”, manifestó Sheinbaum.