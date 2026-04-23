México

Tren Suburbano - AIFA: estas son las estaciones que inaugurarán este domingo 26 de abril

Es oficial, Claudia Sheinbaum inaugurará el tren “Felipe Ángeles” luego de retrasar su apertura varias semanas por falta de pruebas y certificación

Guardar
Es oficial, inaugurarán el Tren Suburbano al AIFA (X/ @ArchivoSofree)
Es oficial, inaugurarán el Tren Suburbano al AIFA (X/ @ArchivoSofree)

La inauguración del ramal del Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya tiene fecha confirmada, será este domingo 26 de abril que las autoridades realizarán la inauguración de la nueva ruta ferroviaria que conectará la Zona Metropolitana del Valle de México y la terminal aérea del Estado de México.

El Tren Suburbano - AIFA partirá desde la estación Lechería con dirección al aeropuerto e iniciará operaciones en la fecha señalada, bajo el control del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Su apertura permitirá realizar el trayecto de manera directa y económica, gracias a tarifas de 11.50 pesos para viajes entre estaciones intermedias y de 45 pesos para el traslado completo hasta el aeropuerto durante el primer mes. Después de ese periodo, las tarifas serán revisadas para mantenerlas más bajas que las alternativas tradicionales.

Cuáles son las estaciones del Tren Suburbano al AIFA

Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa, anunció detalles sobre la fecha de inauguración del Tren Suburbano al AIFA y aclaró porqué no se inauguró el pasado domingo 19 de abril, fecha en la que se esperaba que empezara operaciones (X/ @Claudiashein)

Este nuevo ramal se suma como segunda etapa a la red del Tren Suburbano, extendiéndose al trayecto Lechería - AIFA. La ruta incluirá siete estaciones, lo que permitirá a los usuarios viajar desde la capital hasta el aeropuerto en un solo recorrido ferroviario.

La frecuencia de paso de los trenes será ajustada en los primeros días para garantizar un flujo constante y ágil. Se trabaja, además, en la integración de la Tarjeta de Movilidad Integrada como método de pago, lo que facilitará el acceso a todo el sistema metropolitano de transporte para quienes utilicen el nuevo servicio.

Las comunidades de Nextlalpan, Tultitlán y Tultepec serán los principales beneficiados. Estas son las estaciones del Tren Suburbano al AIFA:

  • Lechería
  • Cueyamil
  • La Loma (antes Los Agaves)
  • Teyahualco
  • Prado Sur
  • Cajiga (Nextlalpan)
  • Jaltocan

¿Cuánto costará el Tren Suburbano - AIFA?

Retrasan apertura del Tren Lechería - AIFA, Sheinbaum aceptó retrasos en la certificación (Cuartoscuro.com)
La ruta incluirá siete estaciones, lo que permitirá a los usuarios viajar desde la capital hasta el aeropuerto (Cuartoscuro.com)

Los costos para los pasajeros variarán según el recorrido, la tarifa principal será de 11.50 pesos para tramos cortos y de 45 pesos para el viaje completo entre Lechería y el AIFA. Las tarifas iniciales estarán vigentes durante el primer mes, mientras que después se determinarán nuevos precios tras un análisis operativo, con el compromiso de mantenerlos competitivos frente a otros modos de transporte.

La administración del ramal recaerá en el Fonadin, que operará bajo un esquema público, privilegiando la seguridad y calidad en el servicio, así como la eficiencia en el uso de recursos.

La puesta en marcha de este ramal ferroviario permitirá beneficiar a una importante cantidad de usuarios al día, facilitando el acceso al aeropuerto desde diferentes zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.

Sheinbaum supervisó avances del Tren Suburbano - AIFA (X/ @delfinagomeza)
Sheinbaum supervisó avances del Tren Suburbano - AIFA (X/ @delfinagomeza)

La federalización del Tren Suburbano y su integración al esquema público fueron parte de la política nacional para recuperar y extender los trenes de pasajeros, impulsada por la actual administración. La adquisición del servicio forma parte de acuerdos entre el Gobierno y empresas privadas, concluidos con la compra y transición de la operación a manos del pueblo a través del Fonadin.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, detalló que esta operación significó una inversión total de 5.999 millones de pesos, al dar el 100% de la participación accionaria al Fonadin y sus socios. De acuerdo con las autoridades, el modelo operativo actual garantiza la coordinación entre diversas instancias federales y estatales, buscando integrar el ramal exitosamente a la red existente.

Temas Relacionados

Tren Suburbano - AIFATren SuburbanoAIFALechería - AIFAEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 23 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 23 de abril de 2026

Calidad del aire hoy jueves 23 de abril en CDMX y Edomex: Reporte completo por alcaldías y municipios

El reporte del estado del oxígeno se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país

Calidad del aire hoy jueves 23 de abril en CDMX y Edomex: Reporte completo por alcaldías y municipios

Atlas anuncia oficialmente a su nuevo dueño

Con la salida de Grupo Orlegi, los rojinegros inician un proceso de transición, comprometiéndose a preservar su identidad y generar un modelo para su afición

Atlas anuncia oficialmente a su nuevo dueño

México exportará un millón de barriles de petróleo a Japón en julio, aseguran en Asia

De acuerdo con la mandataria, el acuerdo se ratificó vía telefónica con la primer ministra de Japón

México exportará un millón de barriles de petróleo a Japón en julio, aseguran en Asia

Marjorie de Sousa fue hospitalizada de emergencia a punto de dar función de ‘Perfume de Gardenia’: “Se puso blanca”

Maribel Guardia tuvo que suplir a la actriz venezolana en la función después de que fuera hospitalizada de urgencia la noche del domingo en la Ciudad de México

Marjorie de Sousa fue hospitalizada de emergencia a punto de dar función de ‘Perfume de Gardenia’: “Se puso blanca”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Argentina Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

Cae en Argentina Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

Revelan que la unidad de la CIA que operó en Chihuahua es la misma que habría ubicado a “El Mencho” en Tapalpa

Caen 37 integrantes de la “Mafia Mexicana”, ligados al Cártel de Sinaloa, tras redada en California

¿Quién es el rostro femenino de la red del tráfico de precursores para el Cártel de Sinaloa que sancionó Estados Unidos?

Red global de fentanilo operaba con “químicos seguros” desde India hasta laboratorios en México: ¿Por qué no levantaron sospechas?

ENTRETENIMIENTO

Marjorie de Sousa fue hospitalizada de emergencia a punto de dar función de ‘Perfume de Gardenia’: “Se puso blanca”

Marjorie de Sousa fue hospitalizada de emergencia a punto de dar función de ‘Perfume de Gardenia’: “Se puso blanca”

Esto cuestan los boletos para Melanie Martínez en el Palacio de los Deportes de CDMX

Poncho de Nigris arremete contra Karely Ruiz por su entrada al Supernova 2026: “Se coordinaron a escondidas”

Victoria Ruffo y Maribel Guardia callan rumores y exhiben su polémica amistad: “Siempre está en las malas conmigo”

¿De la Ley de Herodes a Coyoacán? Damián Alcázar podría entrar a la encuesta interna de Morena

DEPORTES

Atlas anuncia oficialmente a su nuevo dueño

Atlas anuncia oficialmente a su nuevo dueño

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

Terrible Morales revela su top 5 de mejores boxeadores mexicanos de la historia ¿Canelo el número 1?

Despedida y remontada: estos son los mejores memes de la última fiesta de Mazatlán en la Liga MX

América y Cruz Azul descienden en el ránking de la Concacaf, otro equipo mexicano se ubica en la cima