Tren Suburbano - AIFA: estas son las estaciones que inaugurarán este domingo 26 de abril

Es oficial, inaugurarán el Tren Suburbano al AIFA (X/ @ArchivoSofree)

La inauguración del ramal del Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya tiene fecha confirmada, será este domingo 26 de abril que las autoridades realizarán la inauguración de la nueva ruta ferroviaria que conectará la Zona Metropolitana del Valle de México y la terminal aérea del Estado de México.

El Tren Suburbano - AIFA partirá desde la estación Lechería con dirección al aeropuerto e iniciará operaciones en la fecha señalada, bajo el control del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Su apertura permitirá realizar el trayecto de manera directa y económica, gracias a tarifas de 11.50 pesos para viajes entre estaciones intermedias y de 45 pesos para el traslado completo hasta el aeropuerto durante el primer mes. Después de ese periodo, las tarifas serán revisadas para mantenerlas más bajas que las alternativas tradicionales.

Cuáles son las estaciones del Tren Suburbano al AIFA

Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa, anunció detalles sobre la fecha de inauguración del Tren Suburbano al AIFA y aclaró porqué no se inauguró el pasado domingo 19 de abril, fecha en la que se esperaba que empezara operaciones (X/ @Claudiashein)

Este nuevo ramal se suma como segunda etapa a la red del Tren Suburbano, extendiéndose al trayecto Lechería - AIFA. La ruta incluirá siete estaciones, lo que permitirá a los usuarios viajar desde la capital hasta el aeropuerto en un solo recorrido ferroviario.

La frecuencia de paso de los trenes será ajustada en los primeros días para garantizar un flujo constante y ágil. Se trabaja, además, en la integración de la Tarjeta de Movilidad Integrada como método de pago, lo que facilitará el acceso a todo el sistema metropolitano de transporte para quienes utilicen el nuevo servicio.

Las comunidades de Nextlalpan, Tultitlán y Tultepec serán los principales beneficiados. Estas son las estaciones del Tren Suburbano al AIFA:

Lechería

Cueyamil

La Loma (antes Los Agaves)

Teyahualco

Prado Sur

Cajiga (Nextlalpan)

Jaltocan

¿Cuánto costará el Tren Suburbano - AIFA?

La ruta incluirá siete estaciones, lo que permitirá a los usuarios viajar desde la capital hasta el aeropuerto (Cuartoscuro.com)

Los costos para los pasajeros variarán según el recorrido, la tarifa principal será de 11.50 pesos para tramos cortos y de 45 pesos para el viaje completo entre Lechería y el AIFA. Las tarifas iniciales estarán vigentes durante el primer mes, mientras que después se determinarán nuevos precios tras un análisis operativo, con el compromiso de mantenerlos competitivos frente a otros modos de transporte.

La administración del ramal recaerá en el Fonadin, que operará bajo un esquema público, privilegiando la seguridad y calidad en el servicio, así como la eficiencia en el uso de recursos.

La puesta en marcha de este ramal ferroviario permitirá beneficiar a una importante cantidad de usuarios al día, facilitando el acceso al aeropuerto desde diferentes zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.

Sheinbaum supervisó avances del Tren Suburbano - AIFA (X/ @delfinagomeza)

La federalización del Tren Suburbano y su integración al esquema público fueron parte de la política nacional para recuperar y extender los trenes de pasajeros, impulsada por la actual administración. La adquisición del servicio forma parte de acuerdos entre el Gobierno y empresas privadas, concluidos con la compra y transición de la operación a manos del pueblo a través del Fonadin.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, detalló que esta operación significó una inversión total de 5.999 millones de pesos, al dar el 100% de la participación accionaria al Fonadin y sus socios. De acuerdo con las autoridades, el modelo operativo actual garantiza la coordinación entre diversas instancias federales y estatales, buscando integrar el ramal exitosamente a la red existente.