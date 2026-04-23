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México exportará un millón de barriles de petróleo a Japón en julio, aseguran en Asia

De acuerdo con la mandataria, el acuerdo se ratificó vía telefónica con la primer ministra de Japón

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Japón solicitó apoyo de México para importar un millón de barriles de crudo. REUTERS/Henry Romero
Japón solicitó apoyo de México para importar un millón de barriles de crudo. REUTERS/Henry Romero

Japón acuerda importar un millón de barriles de crudo mexicano con entrega prevista para este julio 2026, en respuesta a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según el diario económico japonés Nikkei.

El objetivo de Japón es diversificar sus fuentes de energía y reducir el riesgo derivado del conflicto en el estrecho de Ormuz.

La decisión ocurrió tras una conversación telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra Sanae Takaichi, quienes ratificaron la intención de reforzar la cooperación energética entre México y Japón, de acuerdo con lo informado por Nikkei.

En mensaje posterior, Sheinbaum precisó que el envío corresponde a “excedente de crudo” no utilizado en las refinerías mexicanas. La mandataria afirmó: “Se ha exportado muchas veces, no es la primera vez”.

Petróleos Mexicanos, Pemex será responsable de la exportación. Sheinbaum detalló que el volumen respondía a una solicitud de Japón, sin precisar la cifra exacta del embarque acordado.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi ratificó el acuerdo con Sheinbaum
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi ratificó el acuerdo con Sheinbaum

Según Nikkei, el acuerdo busca contrarrestar el impacto directo del conflicto en el tráfico marítimo de petróleo y garantizar la seguridad energética japonesa frente al bloqueo parcial en el Oriente Medio.

¿Por qué Japón importará petróleo mexicano?

El inicio de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán a finales de febrero impulsa a Japón a buscar nuevos proveedores y rutas alternativas para importar petróleo. La nación asiática obtiene más del 90 % de su crudo desde Oriente Medio, lo que la hace especialmente vulnerable ante conflictos en la región.

En este contexto, la abundancia de recursos en México, productor de petróleo y minerales como el cobre y el zinc, adquiere relevancia para Japón y otros países que buscan alternativas fuera de Oriente Medio.

“Japón es uno de los países donde se exporta petróleo, ya habían hecho una solicitud ellos a Pemex de poder enviar un millón de barriles de petróleo y recuerden que nosotros producimos un millón 800 mil barriles al día, de esos ocupamos 1.3 o 1.4, lo que queda de ese petróleo se exporta”, explicó la presidenta Sheinbaum en conferencia matutina.

“500 mil, 400 mil barriles, se exporta diario, el acuerdo es un millón de barriles, fue un acuerdo que ellos pidieron a Pemex y lo ratificamos por teléfono”, agregó.

México y Japón tienen un fuerte vínculo diplomático

La relación entre México y Japón adquirió un carácter estratégico para ambos países desde febrero de 2010, al consolidarse sobre valores compartidos y la solidaridad mutua que ha marcado 130 años de vínculos diplomáticos.

A partir de ese momento, la cooperación bilateral se sustenta en acuerdos que reflejan la importancia que cada país otorga a su interlocutor.

Entre los hechos que ilustran la profundidad de este lazo, todos los presidentes mexicanos desde Adolfo López Mateos, salvo Gustavo Díaz Ordaz, han realizado al menos una visita oficial a Japón.

Del lado japonés, ocho Primeros Ministros han visitado territorio mexicano desde 1959. La continuidad de estos encuentros refuerza la vigencia del diálogo diplomático entre ambas naciones.

La frecuencia de visitas oficiales y el reconocimiento de intereses comunes sitúan a la cooperación México-Japón como un referente en la agenda internacional para los dos gobiernos.

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