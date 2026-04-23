México

¿Quién era Lina Rodríguez, líder ganadera asesinada en Chihuahua?

Como secretaria de las Mujeres Ganaderas, buscó incluir la participación femenina en el sector

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Lina Alejandra Rodríguez Castillo era reconocida por su liderazgo en el sector ganadero y su trabajo al frente de la organización nacional de Mujeres Ganaderas.
Lina Alejandra Rodríguez Castillo era reconocida por su liderazgo en el sector ganadero y su trabajo al frente de la organización nacional de Mujeres Ganaderas. (Infobae México)

Lina Alejandra Rodríguez Castillo, secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM), fue asesinada en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. El ataque se registró el 22 de abril en un establecimiento de Agro Cali, ubicado sobre la carretera Cuauhtémoc-La Junta.

De acuerdo con los reportes locales, el hecho ocurrió alrededor de las 16 horas, cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento y agredieron a varias mujeres presentes en el lugar. Las versiones difundidas señalaron que uno de los agresores utilizó un cuchillo durante el ataque.

Entre las víctimas se encontraba Lina Rodríguez, quien perdió la vida a consecuencia de las heridas recibidas. Además, otra mujer resultó gravemente herida durante la agresión y fue trasladada para recibir atención médica.

Quién es Lina Rodríguez, ganadera chihuahuense

Lina Alejandra Rodríguez Castillo era reconocida por su liderazgo en el sector ganadero y su trabajo al frente de la organización nacional de Mujeres Ganaderas.

La licencia de 43 años, dirigía la primera asociación ganadera conformada únicamente por mujeres pecuarias, es decir, especializadas en bovino, ovinos, porcinos, entre otros. Su objetivo es vincular, informar, visibilizar y estimular la participación de la mujer ganadera.

Durante su administración, buscó de manera permanente oportunidades para la capacitación de las socias, para poder desarrollar de mejor manera esta actividad económica, de acuerdo a lo manifestado por la MUGAM.

Su trayectoria la llevó a destacar en la industria agropecuaria, un sector históricamente dominado por hombres, al incursionar de manera activa en la producción ganadera. Su primer acercamiento fue en el manejo de granos, con énfasis en la producción y comercialización de maíz.

Lina Rodríguez destacó en la industria agropecuaria, un sector históricamente dominado por hombres, EFE/ Luis Torres
Lina Rodríguez destacó en la industria agropecuaria, un sector históricamente dominado por hombres, EFE/ Luis Torres

Además de su cargo como secretaria de la MUGA. era propietaria de la empresa Agro Cali, un establecimiento especializado en la venta de insumos, granos y productos agrícolas/ganaderos.

Como secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México, donde impulsó la participación de mujeres rurales en actividades productivas. También fungió como delegada de la Asociación Ganadera Local de Guerrero, desde donde promovió iniciativas para fortalecer a las comunidades ganaderas de la región.

El asesinato de Lina Rodríguez generó una profunda conmoción entre integrantes de la industria ganadera en México. Diversos representantes del sector expresaron su pesar por lo sucedido y manifestaron su solidaridad con la familia de la víctima.

Organizaciones ganaderas y productoras emitieron posicionamientos públicos para lamentar los hechos y exigir justicia. Demandaron que las autoridades fiscales del estado de Chihuahua lleven a cabo investigaciones exhaustivas que permitan esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

El llamado a la acción se centró en la necesidad de que las autoridades actúen con prontitud y transparencia, a fin de garantizar justicia para Lina Rodríguez y evitar la impunidad en casos de violencia contra líderes del sector agropecuario.

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