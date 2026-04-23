México

Licencia de Conducir Edomex 2026: ¿Cómo tramitarla por primera vez y cuáles son los requisitos?

El procedimiento incluye terminar el registro en línea, acudir al módulo seleccionado con papeles y presentar el examen de conocimientos

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Primer plano de un joven sonriente con gorra negra y sudadera roja y negra, mostrando una licencia de conducir mexicana en un módulo de trámites.
Algunos requisitos son aprobar el examen de conocimientos y presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA). (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, quienes soliciten por primera vez la licencia de conducir en el Estado de México deben cumplir con los varios requisitos, que incluyen aprobar el examen de conocimientos y presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).

La licencia es indispensable para circular por las vías estatales y existen tipos distintos según el vehículo como son:

  • Tipo A: Automovilista particular (vehículos de uso privado, hasta 3,500 kg).
  • Tipo C: Motociclista particular.
  • Tipo E: Chofer de servicio particular
  • Tipo D Permiso provisional: Para menores de edad, con restricciones específicas.

Requisitos oficiales para tramitar la licencia por primera vez

Presentar en original y copia:

1. Acta de nacimiento o carta de naturalización.

2. CURP actualizada y certificada por RENAPO.

3. Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, matrícula consular o licencia vigente del Edomex).

4. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses, debe incluir todos los datos: calle, número, colonia, municipio, estado y código postal).

5. Aprobación del examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México (solo para trámite nuevo). La guía oficial se encuentra en: Guía para el Examen de Conocimientos.

6. Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), gratuito y disponible en: https://rnoa.dif.gob.mx/

7. Comprobante de pago de derechos, que puede realizarse en línea o en el módulo.

Para licencia tipo C (motociclista), además se debe presentar el Certificado de Competencias EC1631 “Conducción de Motocicleta” emitido por CONOCER.

Una van compacta color vino y blanca, con puertas traseras abiertas y el texto 'Expedición de Licencias', está estacionada frente a un edificio con personas alrededor
Presentar documentación incompleta o reprobar el examen de conocimientos impide la expedición de la licencia; el pago no es reembolsable. (Gobierno Edomex)

Permiso provisional de práctica “A” o “B” para menores de 16 años

Este permiso está dirigido únicamente a mayores de 15 y menores de 16 años (no disponible para extranjeros). Los requisitos son:

  • Acta de nacimiento certificada o carta de naturalización.
  • CURP actualizada.
  • Identificación oficial vigente con fotografía (puede ser credencial de escuela reconocida, pasaporte, precartilla militar, certificado de estudios de secundaria/preparatoria, carnet del seguro social).
  • Comprobante de domicilio original o digital (no mayor a tres meses, debe contener: calle, número, colonia, municipio, estado y código postal).
  • Asistencia obligatoria del padre, madre o tutor legal, debidamente identificado (INE, cédula profesional, cartilla militar, pasaporte, matrícula consular).
  • Firma de carta responsiva por el interesado y el padre/madre o tutor.
  • Aprobación del examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México.
  • Comprobante de pago (se obtiene en el módulo).

Procedimiento de trámite

1. Reúne la documentación señalada.

2. Realiza el pago correspondiente de acuerdo con la vigencia elegida.

3. Agenda una cita en el portal de la Secretaría de Movilidad del Estado de México o acude a una unidad móvil.

4. Presenta el examen de conocimientos. Si no apruebas, deberás volver a presentarlo en una fecha posterior. Usar dispositivos electrónicos durante el examen cancela el trámite.

5. Entrega de documentos y toma de fotografía en el módulo.

6. Recibe la licencia física tras concluir el proceso exitosamente.

Costos y vigencias en 2026

  • Licencia tipo A (particular):

- 1 año: $777

- 2 años: $1,040.00

- 3 años: $1,390.00

- 4 años: $1,848.00

  • Licencia tipo C (motociclista):

-1 año: $777

- 2 años: $1,040.00

- 3 años: $1,390.00

- 4 años: $1,848.00

  • Permiso provisional a (15-16 años):

- 1 año: $3,694.00

  • Permiso provisional b (16-17 años):

- 1 año: $777

- 2 años: $1,040.00

El trámite puede realizarse en módulos fijos o unidades móviles de la Secretaría de Movilidad. Consulta ubicaciones y horarios en el portal oficial.

Consecuencias de incumplimiento

Presentar documentación incompleta o reprobar el examen de conocimientos impide la expedición de la licencia; el pago no es reembolsable.

Circular sin licencia vigente puede derivar en multas, retención del vehículo y sanciones administrativas.

Para más detalles y actualizaciones, revisa siempre los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad del Estado de México:

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