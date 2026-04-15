Reemplacamiento Edomex 2026: cuánto cuesta el trámite y quiénes deben realizarlo

La acción busca prevenir delitos relacionados con el uso de placas vencidas o irregulares (Infobae).

A los mexiquenses dueños de vehículos que poseen placas con más de cinco años es necesario saber que por ley es obligatorio renovarlas, de lo contrario podrán enfrentar multas o corralón.

El reemplacamiento es necesario para regularizar el patrimonio vehicular, lo que permite a los propietarios obtener placas y tarjeta de circulación vigentes.

Los autos en regla pueden incrementar su valor en caso de venta y contribuyen a la investigación de ilícitos cometidos con vehículos.

El trámite es obligatorio para quienes tengan placas expedidas en 2021 o años anteriores (si no renovaron en 2025). Como se mencionó previamente la vigencia de las placas es de cinco años y puede consultarse en la tarjeta de circulación o en el Portal de Servicios al Contribuyente.

¿Cuáles son las fechas para el reemplacamiento de placas en el Estado de México?

El trámite debe realizarse del 1 de abril al 31 de agosto de 2026, con un mes específico según la terminación numérica de la placa:

Terminación 1 y 2: abril

Terminación 3 y 4: mayo

Terminación 5 y 6: junio

Terminación 7 y 8: julio

Terminación 9 y 0: agosto

Las placas expedidas de septiembre a diciembre de 2021 mantienen la vigencia según la tarjeta de circulación y deben renovarse en los quince días hábiles posteriores al vencimiento o de forma anticipada durante el periodo oficial.

El Gobierno del Estado de México anuncia el programa de Reemplacamiento 2026 (Gobierno Edomex)

Consecuencias de no reemplacar

No cumplir con el reemplacamiento genera sanciones inmediatas:

Multa de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $2,346.00 en 2026.

de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a en 2026. Retiro de placas y remisión del vehículo al depósito vehicular.

y remisión del vehículo al depósito vehicular. Sanciones de tránsito y administrativas.

y administrativas. Imposibilidad de verificar el vehículo, lo que impide obtener el holograma ambiental.

Pérdida del subsidio de tenencia y mayores costos fiscales.

y mayores costos fiscales. Para liberar un vehículo remitido al corralón, se requiere presentar las nuevas placas, el pago de la multa, identificación oficial y documentos de propiedad.

Costos oficiales de emplacado y reemplacamiento

Es necesarios realizar una consulta previa en el REPUVE sobre el estatus del vehículo (Infobae).

el reeemplacamiento tiene los siguientes costos:

Autos particulares

- $1,161 pesos

Motocicleta

- $864 pesos

Unidades de carga

- $2 mil 245 pesos

Mientras que los costos para placas nuevas son:

Vehículo de servicio y/o uso particular:

- Placas: $1,194.00

- Autorización de alta para transporte particular: $963.00

Vehículo particular de carga comercial:

- Placas: $2,493.00

- Autorización anual para transporte de carga: $1,842.00

Remolque:

- Hasta: $3,144.00

- Placas desde: $6,059.00

- Autorización anual para transporte de carga: $1,842.00

Motocicleta:

- Placas: $888.00

- Placa específica: $1,821.00

- Autorización de alta para transporte particular: $963.00

Autobús:

- Placas: $5,724.00

- Autorización de alta para transporte particular: $2,290.00

Vehículo ecológico:

- Placas: $1,194.00

- Autorización de alta para transporte particular: $963.00

Requisitos para emplacar un vehículo nuevo

Para obtener placas nuevas, se debe presentar:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma del propietario y Clave única de Registro de Población (CURP).

Si el trámite lo realiza un tercero:

- Copia de la identificación oficial del propietario. - Documento que acredite la representación jurídica (carta poder notarial, mandato mercantil ante corredor público, poder notarial para actos de administración, de dominio o especial para trámites de control vehicular e identificación oficial vigente del representante legal).

Factura de origen y Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con serie, modelo, clave vehicular, importe y fecha de la operación.

Comprobante de domicilio vigente en el Estado de México. Puede ser: identificación oficial vigente, recibos de agua, luz, gas, predial, estado de cuenta bancario, contrato de arrendamiento, constancia domiciliaria, inscripción al RFC, última liquidación del IMSS, comprobante de alineación y número oficial con domicilio completo, a nombre del contribuyente o de un tercero.

Consulta previa en el REPUVE sobre el estatus del vehículo.

¿Por qué es importante reemplacar?

Según afirman las autoridades el programa de reemplacamiento 2026 en el Estado de México es una medida impulsada para mantener actualizado el padrón vehicular, fortalecer la seguridad pública y otorgar certeza jurídica y patrimonial a los dueños de automóviles.

La acción busca facilitar la identificación plena de los vehículos y prevenir delitos relacionados con el uso de placas vencidas o irregulares.

El trámite electrónico se resuelve en un máximo de 72 horas después de recibir la solicitud y los documentos requeridos.

Toda la información, requisitos y proceso de cita pueden consultarse en el Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México: sfpya.edomexico.gob.mx