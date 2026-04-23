México

Conasami justifica incremento a la canasta básica por factores internacionales y climáticos

La Comisión dio a conocer que el costo de la canasta básica supera los 4 mil pesos mensuales

Guardar
El precio de la canasta básica supera los 4 mil pesos mensuales. (Foto: Redes sociales)
El precio de la canasta básica supera los 4 mil pesos mensuales. (Foto: Redes sociales)

El valor de la canasta básica en México registra un aumento anual de 5.6% en marzo, impulsado por factores climáticos y movimientos internacionales en los precios de combustibles, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

La institución sostiene que, pese a este incremento, el salario mínimo vigente en 2026 mantiene la recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores.

La canasta básica se ubica en 4 mil 940.45 pesos mensuales y el salario mínimo general en 9 mil 582.47 pesos mensuales desde el primero de enero de 2026. El salario permite adquirir 1.94 canastas básicas, cifra que supera notablemente las 0.78 canastas de finales de 2018. El avance representa una recuperación acumulada de 152.4% por arriba de la inflación.

La canasta alimentaria urbana muestra un valor de 2 mil 571.18 pesos en marzo, con una variación anual de 8.1%. El ingreso mínimo se incrementa 13% en comparación anual, lo que preserva y amplía la capacidad de compra de los hogares que dependen de este ingreso.

Factores internacionales y climáticos elevan precios

Profeco
El precio del jitomate ha incrementado en las últimas semanas en México. (Profeco)

La Conasami atribuye el alza en la canasta alimentaria a factores externos y climáticos. Identifica los siguientes elementos como detonantes del encarecimiento:

  • Incremento en el precio del jitomate, limón, chile y papa
  • Reducción de la oferta por condiciones climáticas adversas en Estados Unidos y México
  • Aumento en los precios internacionales de combustibles por conflictos y disrupciones en las cadenas de suministro en Medio Oriente

Estos factores son de carácter transitorio y no alteran la tendencia de recuperación del ingreso laboral.

La institución destaca que el salario mínimo crece por encima de los aumentos en la canasta alimentaria. Esto permite, según sus datos, que los hogares que dependen de este ingreso mantengan y amplíen su capacidad de compra, en un contexto donde los productos de la canasta experimentan variaciones relevantes por motivos externos.

Al cierre de marzo, el salario mínimo permite adquirir casi dos canastas básicas, resultado que contrasta ampliamente con la situación de 2018.

Sheinbaum acuerda renovación de PACIC

El pasado 16 de abril, Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México acordó con comercializadores, productores, tiendas de autoservicio y tortillerías mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). La medida busca proteger la economía de las familias mexicanas frente al aumento de precios en productos esenciales.

Sheinbaum explicó que el acuerdo garantiza que el precio de la canasta Pacic, que incluye alimentos y productos indispensables para una familia de cuatro personas durante una semana, se mantiene sin cambios. Destacó que los productos estarán debidamente señalizados en las tiendas de autoservicio para que los consumidores puedan identificar fácilmente los precios y armar su canasta semanal.

Temas Relacionados

Salario MínimoConasamiCanasta BásicaInflaciónPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

CDMX no está preparada para las lluvias: estas son las alcaldías más afectadas

La vulnerabilidad de la Ciudad de México ante las lluvias vuelve a quedar expuesta, mientras distintas alcaldías registran afectaciones recurrentes y las autoridades ponen a prueba su capacidad de respuesta frente a las emergencias

CDMX no está preparada para las lluvias: estas son las alcaldías más afectadas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? usuarios sufren avance lento por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? usuarios sufren avance lento por lluvias

Qué pasó en el CCH Oriente de la UNAM que llevó a activar el protocolo de seguridad

Han pasado meses desde los mensajes violentos en distintas facultades y bachilleratos de la institución

Qué pasó en el CCH Oriente de la UNAM que llevó a activar el protocolo de seguridad

Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial

La exfigura olímpica propuso a Raúl Rangel en la portería y a Armando González en la delantera, asegurando que se necesita sangre nueva en la Selección Mexicana

Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 22 de abril

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 22 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a seis policías municipales y cuatro civiles por robo a transporte de carga en Jilotzingo, Edomex

Detienen a seis policías municipales y cuatro civiles por robo a transporte de carga en Jilotzingo, Edomex

Desertó del Ejército y se unió a Los Zetas, sucesor de “El Lazca” se declaró culpable en EEUU

Así fue el operativo donde cayó “El Bukanas”, líder huachicolero considerado objetivo nacional

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Harfuch confirma operativo en la zona serrana de Sinaloa que domina “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Fans de The Weeknd denuncian irregularidades en la zona General B del Estadio GNP Seguros: no coincide con el mapa

Fans de The Weeknd denuncian irregularidades en la zona General B del Estadio GNP Seguros: no coincide con el mapa

Quién es el señor Juan, mexicano que va por 1 millón de dólares en reto de Mr Beast

The Friends Experience en CDMX: cuánto cuesta vivir la visita inmersiva con Central Perk y el famoso departamento

Fans reaccionan a la supuesta razón por la que aún no sale a la luz la colaboración entre Kenia Os, Belinda y Danna

Cronología de un romance escandaloso: las polémicas que ha enfrentado la relación de Nodal y Ángela Aguilar

DEPORTES

Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial

Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial

Cruz Azul y sus clásicas cruzazuleadas": David Faitelson critica la posible salida de Nicolas Larcamon

Sergio Pinto y Joel Huiqui se perfilan para tomar el mando de Cruz Azul ante inminente salida de Larcamón

FIFA reforestará y plantará millones de árboles en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como legado del Mundial 2026

Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de la jornada 16 del Clausura 2026