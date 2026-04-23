Conasami justifica incremento a la canasta básica por factores internacionales y climáticos

El precio de la canasta básica supera los 4 mil pesos mensuales. (Foto: Redes sociales)

El valor de la canasta básica en México registra un aumento anual de 5.6% en marzo, impulsado por factores climáticos y movimientos internacionales en los precios de combustibles, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

La institución sostiene que, pese a este incremento, el salario mínimo vigente en 2026 mantiene la recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores.

La canasta básica se ubica en 4 mil 940.45 pesos mensuales y el salario mínimo general en 9 mil 582.47 pesos mensuales desde el primero de enero de 2026. El salario permite adquirir 1.94 canastas básicas, cifra que supera notablemente las 0.78 canastas de finales de 2018. El avance representa una recuperación acumulada de 152.4% por arriba de la inflación.

La canasta alimentaria urbana muestra un valor de 2 mil 571.18 pesos en marzo, con una variación anual de 8.1%. El ingreso mínimo se incrementa 13% en comparación anual, lo que preserva y amplía la capacidad de compra de los hogares que dependen de este ingreso.

Factores internacionales y climáticos elevan precios

El precio del jitomate ha incrementado en las últimas semanas en México. (Profeco)

La Conasami atribuye el alza en la canasta alimentaria a factores externos y climáticos. Identifica los siguientes elementos como detonantes del encarecimiento:

Incremento en el precio del jitomate, limón, chile y papa

Reducción de la oferta por condiciones climáticas adversas en Estados Unidos y México

Aumento en los precios internacionales de combustibles por conflictos y disrupciones en las cadenas de suministro en Medio Oriente

Estos factores son de carácter transitorio y no alteran la tendencia de recuperación del ingreso laboral.

La institución destaca que el salario mínimo crece por encima de los aumentos en la canasta alimentaria. Esto permite, según sus datos, que los hogares que dependen de este ingreso mantengan y amplíen su capacidad de compra, en un contexto donde los productos de la canasta experimentan variaciones relevantes por motivos externos.

Al cierre de marzo, el salario mínimo permite adquirir casi dos canastas básicas, resultado que contrasta ampliamente con la situación de 2018.

Sheinbaum acuerda renovación de PACIC

El pasado 16 de abril, Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México acordó con comercializadores, productores, tiendas de autoservicio y tortillerías mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). La medida busca proteger la economía de las familias mexicanas frente al aumento de precios en productos esenciales.

Sheinbaum explicó que el acuerdo garantiza que el precio de la canasta Pacic, que incluye alimentos y productos indispensables para una familia de cuatro personas durante una semana, se mantiene sin cambios. Destacó que los productos estarán debidamente señalizados en las tiendas de autoservicio para que los consumidores puedan identificar fácilmente los precios y armar su canasta semanal.