Reemplacamiento Edomex 2026: qué hacer para recibir las placas en tu hogar y cuánto cuesta el trámite

Se contemplan hasta dos intentos de entrega; en caso de no localizar al destinatario, los documentos se devuelven a la Secretaría de Finanzas (Gob. Edomex)

La entrega a domicilio de placas en el Estado de México ofrece a los dueños de vehículos la opción de recibir en su hogar las placas, el engomado y la tarjeta de circulación, sin la necesidad de trasladarse a un módulo presencial.

Esta modalidad busca agilizar los trámites y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para los propietarios de vehículos.

El costo del servicio de entrega a domicilio es de $360 pesos. Este monto se paga durante el trámite en línea y no es reembolsable, incluso si no se concreta la entrega después de los intentos establecidos por la empresa de paquetería, tal como lo especifican los términos y condiciones del servicio.

Pasos para solicitar la entrega de placas a domicilio

El sistema permite recibir los documentos sin salir de casa, evita pérdida de tiempo en filas y traslados, y hace más sencillo cumplir con los requerimientos fiscales. (Gobierno Edomex)

Iniciar el trámite en línea a través del Portal de Servicios al Contribuyente: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/

a través del Portal de Servicios al Contribuyente: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ Seleccionar la opción “entrega a domicilio” durante el proceso.

durante el proceso. Registrar correctamente un número telefónico que pueda recibir mensajes SMS o WhatsApp, ya que será el medio de contacto para coordinar la entrega.

que pueda recibir mensajes SMS o WhatsApp, ya que será el medio de contacto para coordinar la entrega. Realizar el pago de $360 pesos por el servicio de entrega a domicilio.

por el servicio de entrega a domicilio. Esperar la información de entrega que llegará vía SMS o WhatsApp, con los detalles para recibir las placas y/o tarjeta de circulación.

que llegará vía SMS o WhatsApp, con los detalles para recibir las placas y/o tarjeta de circulación. Presentar una identificación oficial al momento de la entrega y, si corresponde, entregar las placas anteriores o presentar la baja o la constancia de extravío.

Beneficios y condiciones del servicio

Esta modalidad busca agilizar los trámites y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para los propietarios de vehículos. (Finanzas Edomex)

El sistema permite recibir los documentos sin salir de casa, evita pérdida de tiempo en filas y traslados, y hace más sencillo cumplir con los requerimientos fiscales. Además, se pueden consultar el estatus y descargar la constancia del trámite de manera inmediata a través del portal oficial.

La entrega se realiza en el domicilio señalado por el solicitante, en un horario habitual de 9:00 a 18:00 horas, con posibilidad de modificarlo si el usuario lo autoriza. Se contemplan hasta dos intentos de entrega; en caso de no localizar al destinatario, los documentos se devuelven a la Secretaría de Finanzas. Entonces, el usuario deberá esperar de tres a cinco días hábiles para agendar una cita presencial y recoger los documentos en un Centro de Servicios Fiscales o Módulo Integral de Recaudación.

Otra persona mayor de edad puede recibir las placas y tarjeta de circulación, siempre que haya sido autorizada en la solicitud, excepto en el caso de personas jurídicas colectivas, donde solo puede hacerlo un representante legal.

¿Qué pasa si no está en casa el solicitante?

Si después de los intentos de entrega el trámite sigue sin resolverse o falta el comprobante de entrega, los usuarios pueden comunicarse al correo asismex@edomex.gob.mx para solicitar atención, adjuntando los datos del trámite y una breve explicación del caso.

La modalidad de entrega a domicilio representa un avance para quienes buscan optimizar su tiempo y evitar traslados, recibiendo los documentos vehiculares directamente en las puertas de su hogar.

¿Por qué es importante reemplacar en Edomex?

Se trata de un trámite obligatorio ya que las placas tienen una vigencia de 5 años.

Según afirman las autoridades el programa de reemplacamiento 2026 en el Estado de México es una medida impulsada para mantener actualizado el padrón vehicular, fortalecer la seguridad pública y otorgar certeza jurídica y patrimonial a los dueños de automóviles.

La acción busca facilitar la identificación de los vehículos y prevenir delitos relacionados con el uso de placas vencidas o irregulares.

El trámite electrónico se resuelve en un máximo de 72 horas después de recibir la solicitud y los documentos requeridos y tiene los siguientes costos:

Autos particulares

- $1,161 pesos

Motocicleta

- $864 pesos

Unidades de carga

- $2 mil 245 pesos