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México enfrentará lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos este 23 de abril

El pronóstico advierte tormentas eléctricas, temperaturas superiores a 40 grados y rachas de viento en gran parte del país

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Tijuana; Frente Frío; Clima
El clima de este 23 de abril refleja un escenario de contrastes extremos entre lluvias intensas, vientos fuertes y una onda de calor persistente en el país. (Cuartoscuro)

El panorama meteorológico para este 23 de abril estará marcado por condiciones contrastantes en gran parte del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé la combinación de lluvias fuertes, altas temperaturas y rachas de viento, derivadas de la interacción entre el frente frío número 46, canales de baja presión y una onda de calor activa.

Estas condiciones no solo impactarán distintas regiones de México, sino que también implican riesgos importantes, por lo que es clave entender qué está pasando y cómo afectará a la población.

Lluvias fuertes en el centro, sur y sureste de México

Las precipitaciones serán uno de los fenómenos más relevantes del día. Se esperan lluvias fuertes en estados como Coahuila, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en el centro del país habrá chubascos e incluso lluvias aisladas.

Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que incrementa su intensidad y peligrosidad.

Tres bomberos con uniformes negros y franjas amarillas reflectantes se paran en un paso a desnivel con el suelo cubierto de agua oscura. Uno sostiene una pieza de vehículo. Un gran cartel publicitario se ve al fondo
Las lluvias fuertes afectarán principalmente al centro, sur y sureste del país durante la jornada. (Bomberos CDMX) (Bomberos CDMX)

En la Ciudad de México, aunque las lluvias serán menores, no se descartan tormentas eléctricas.

Estados con mayor impacto por lluvias:

  • Coahuila (norte)
  • Puebla (sur y suroeste)
  • Guerrero (este y noreste)
  • Oaxaca (centro y norte)
  • Chiapas (centro y sur)

Vientos fuertes por el avance del frente frío 46

El frente frío número 46 recorrerá el norte del país, generando vientos intensos debido a su interacción con otros sistemas atmosféricos.

Esto provocará rachas que podrían superar los 70 km/h en algunas regiones.

Además, estas condiciones pueden generar tolvaneras, especialmente en zonas áridas, lo que reduce la visibilidad en carreteras y aumenta el riesgo de accidentes.

Zonas con mayor intensidad de viento:

  • Sonora, Chihuahua y Durango (hasta 70 km/h)
  • Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (rachas moderadas)
  • Estados del centro con rachas de hasta 50 km/h
  • Regiones del occidente y sur con vientos constantes

Onda de calor: temperaturas superiores a 40 grados

Mientras algunas regiones experimentan lluvias, otras enfrentarán temperaturas extremadamente altas.

Congreso de la CDMX, Paternidad, Padre e hijo, infancias, familia, licencia de paternidad
El calor extremo persistirá en varias regiones del país con temperaturas superiores a los 40 grados. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La onda de calor continuará afectando a gran parte del país, especialmente en el occidente y sur.

Las temperaturas más elevadas alcanzarán entre 40 y 45 grados, lo que puede provocar golpes de calor, deshidratación y afectaciones a la salud si no se toman precauciones.Estados con temperaturas más altas:

  • Durango (noroeste)
  • Sinaloa (centro)
  • Michoacán (centro)
  • Guerrero (noroeste)
  • Morelos y Oaxaca

Clima en el Valle de México: lluvias aisladas y ambiente templado

En el Valle de México se espera un día con cielo medio nublado a nublado. Durante la mañana el ambiente será fresco, especialmente en zonas altas, mientras que por la tarde se tornará templado a cálido.

La Ciudad de México tendrá lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas, mientras que el Estado de México registrará chubascos más constantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados como mínima y los 27 a 29 grados como máxima, con vientos moderados que podrían alcanzar rachas de hasta 40 km/h.

En el Valle de México se espera un día con cielo medio nublado a nublado y ambiente variable. AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
En el Valle de México se espera un día con cielo medio nublado a nublado y ambiente variable. AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Riesgos y recomendaciones ante las condiciones meteorológicas

Las condiciones previstas pueden generar diversas afectaciones tanto en zonas urbanas como rurales. Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones.

Principales riesgos asociados al clima:

  • Inundaciones en zonas bajas
  • Encharcamientos en vialidades
  • Deslaves en áreas montañosas
  • Caída de árboles o anuncios por viento
  • Aumento en niveles de ríos y arroyos

Recomendaciones para la población:

  • Evitar cruzar calles inundadas o con corrientes fuertes
  • No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
  • Mantenerse hidratado ante altas temperaturas
  • Asegurar objetos que puedan volarse con el viento
  • Estar atento a avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional

En resumen, el clima para este 23 de abril estará marcado por contrastes importantes: lluvias intensas en algunas regiones y calor extremo en otras.

Estas condiciones reflejan una temporada de transición donde distintos sistemas atmosféricos interactúan, generando efectos variados en todo el país.

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