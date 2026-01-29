Comienza el Hay Festival de Cartagena con María Corina Machado y una lista de grandes nombres de la cultura latinoamericana

El Hay Festival de Cartagena de Indias celebrará su edición XXI desde este jueves y hasta el próximo domingo con la opositora venezolana María Corina Machado como invitada principal del evento, en el que participará de forma virtual.

La ganadora del Nobel de Paz de 2025 dialogará el viernes con el periodista venezolano Moisés Naim, quien estará presente en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, escenario central del Hay Festival, para un diálogo en “un modelo híbrido”, según la organización.

La invitación a Machado provocó una polémica a mediados de diciembre pasado cuando los escritores colombianos Laura Restrepo y Giuseppe Caputo, así como la dominicana Mikaelah Drullard, desistieron de ir al festival en protesta por la presencia de la nobel al considerar que “promueve posturas y actividades a favor del sometimiento” de los pueblos y contra la soberanía de los países, según Restrepo.

Sin embargo, la directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes, reafirmó su carácter plural y aseguró que esta edición será “un espacio de reflexión y conversación que incluye voces provenientes de distintas orillas, tradiciones y posturas, para reflexionar y para celebrar el trabajo de autores y pensadores”.

“Reafirmamos un año más nuestra convicción de que el diálogo abierto, plural y constructivo es una herramienta esencial para abordar realidades complejas y para defender el libre intercambio de ideas”, agregó la directora.

Programación variada

El festival tendrá una variada programación que comenzará el jueves con una charla del actor mexicano Diego Luna, protagonista de la película Rogue One: una historia de Star Wars (2016), e Y tu mamá también (2001), con el director del diario bogotano El Tiempo, Andrés Mompotes.

Ese día también participarán en conferencias los ganadores del Premio Alfaguara de Novela de 2023, el peruano Gustavo Rodríguez, y de 2021, la colombiana Pilar Quintana, así como el filósofo israelí Omri Boehm y el escritor estadounidense Jordan Salama.

El primer día del Hay festival se cerrará con un concierto de la orquesta de salsa La Pambelé en la explanada del Centro de Convenciones Cartagena de Indias.

La segunda jornada, además de la charla de la nobel de paz de 2025, comenzará con una conversación entre la argentina Leila Guerriero, el cubano Leonardo Padura y el colombiano Juan Gabriel Vásquez, que dialogarán sobre literatura.

Igualmente habrá sesiones en las que participarán el escritor español Santiago Posteguillo, el colombiano Juan Esteban Constaín y el indio Pankaj Mishra.

El sábado, en la tercera jornada, el colombiano Vásquez conversará con el español Javier Cercas. Los escritores dialogarán sobre El loco de Dios en el fin del mundo, la obra más reciente del autor europeo, que fue escrita tras viajar con el papa Francisco a Mongolia en 2023.

La guerra de Gaza es otro de los asuntos de los que se hablará en el Hay Festival en una charla protagonizada por el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince y la danesa Janne Teller.

El cantautor cubano Silvio Rodríguez participará de forma virtual en el festival, donde presentará por primera vez el libro Silvio Rodríguez, diario de un trovador y conversará con el fotógrafo argentino Daniel Mordzinski.

En la última jornada, las charlas más llamativas, sobre diversos asuntos, las protagonizarán la albanesa Lea Ypi, el abogado británico Philippe Sands, la investigadora colombiana Brigitte Baptiste y la escritora inglesa Shon Faye.

El Hay Festival, que nació hace 37 años en el pueblo galés Hay-on-Wye, es un encuentro cultural que se realiza anualmente en diferentes ciudades del mundo y tiene como protagonistas a personalidades de las artes, la música, la literatura, la política y la ciencia.

Fuente: EFE.

[Fotos y video: Hay Festival Cartagena]