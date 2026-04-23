México

A 28 días, Protección Civil sigue la búsqueda del cuarto minero en Santa Fe, Sinaloa

Las labores en el sitio se han intensificado con la finalidad de progresar y orientar las acciones que se realizan en la zona

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Elementos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Defensa, Marina y CFE, trabajan en la zona de la mina Santa Fe en Sinaloa. (Foto: X/@CNPC_MX)
Elementos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Defensa, Marina y CFE, trabajan en la zona de la mina Santa Fe en Sinaloa. (Foto: X/@CNPC_MX)

Este miércoles 22 de abril se cumplen 28 días del derrumbe en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, donde aún permanece atrapado uno de los trabajadores de este lugar. A las afueras se encuentra el Puesto de Comando, donde elementos de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Marina y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantienen realizando acciones de trabajo coordinado para el rescate.

Las labores en el lugar se mantienen 24/7, buscando avanzar de manera constante, orientando las acciones en la zona. Las autoridades aseguran que mantienen comunicación permanente con familiares, así como acompañamiento cercano, mientras continúan los esfuerzos en el sitio.

Cuarto minero se trasladaba en razer

El día 21 de abril, durante una conferencia de prensa el gobernador Rubén Rocha Moya, aseguró que han encontrado piezas del razer donde se presume que se trasladaba el minero identificado como Isidro Beltrán:

“Se han encontrado pedazos del razer, porque es el único que traía razer porque era supervisor. Entonces, sí se han encontrado, eso es lo que ha dado guía de una manera, pero se han complicado tanto las cosas que se ha llenado de jal los accesos”.

Buzos del Ejército mexicano realizaron operaciones para rescatar a los tres mineros atrapados desde el 25 de marzo en la mina Santa Fe. CRÉDITO: EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México @EJTO_FAM_GN

En el caso de los otros tres mineros, el equipo siguió las indicaciones que proporcionaron los compañeros sobre las actividades que desempeñaban cuando ocurrió el derrumbe, explicó Rocha Moya.

El gobernador aseguró que, pese a las dificultades que han complicado el avance de la búsqueda, el operativo no se suspenderá y continuará bajo condiciones seguras con el objetivo de llegar al punto donde se presume podría encontrarse el cuarto minero.

Así ocurrió el accidente en la mina Santa Fe

El accidente en la mina Santa Fe ocurrió el 25 de marzo, cuando colapsó la presa de jales al interior de la mina. En ese momento, 25 trabajadores se encontraban en la instalación; 21 lograron salir por sus propios medios y cuatro quedaron atrapados.

El primer rescate se realizó el 29 de marzo a las 23:52 horas. José Alejandro Cástulo Colín fue hallado por personal de rescate y logró subir a la ambulancia por su propio pie. El traslado se realizó con apoyo del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

El segundo trabajador, Francisco Zapata Nájera, fue localizado el 7 de abril a las 13:50 horas y rescatado el 8 de abril a las 10:36 horas. Paramédicos lo estabilizaron en la superficie y lo trasladaron en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para recibir atención especializada.

El tercer minero, Abraham Aguilera Aguilera, fue encontrado sin vida el pasado 8 de abril. Las autoridades continúan con la búsqueda de Leandro Isidoro Beltrán, el cuarto trabajador atrapado.

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