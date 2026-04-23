México

Delfina Gómez inaugura segundo tramo repavimentado de Periférico Norte en Naucalpan pero seguirá caos vial en la zona

Los municipios harán trabajos complementarios como el alumbrado público

Guardar
Lateral Periférico Norte Naucalpan Edomex
Entregan repavimentación de lateral de Periférico Norte, en Naucalpan (Gob. Edomex)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, inauguró la repavimentación de 3.2 kilómetros de la lateral del Periférico Norte, en el tramo que va de Viveros a Baden Powell, en el municipio de Naucalpan, obra que representó una inversión de 115 millones de pesos y que busca mejorar la movilidad en una de las arterias más transitadas del país.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que este proyecto es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno estatal y los ayuntamientos, así como de una adecuada planeación basada en diagnósticos que permiten atender las necesidades más urgentes de la población.

“Esta obra surge del trabajo coordinado, del manejo adecuado de los recursos y de un diagnóstico claro. Hemos recomendado que las obras realmente impacten de manera directa en la ciudadanía”, expresó Gómez Álvarez.

La intervención en Periférico Norte se suma a la repavimentación de 108 kilómetros que comprenden el tramo de Naucalpan a Tepotzotlán, consolidando así uno de los proyectos de infraestructura vial más relevantes en el Estado de México en los últimos años.

Municipios harán obras complementarias

Entregan repavimentación de lateral de Periférico Norte, en Naucalpan (Gob. Edomex)
Sigue cerrada la circulación de la lateral de sur a norte en la zona de Plaza Satélite (Gob. Edomex)

La gobernadora reconoció el esfuerzo de los gobiernos municipales que participan en este proyecto, entre ellos Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán, quienes estarán a cargo de acciones complementarias como la instalación de alumbrado público, rehabilitación de banquetas y mantenimiento de áreas verdes.

“Sé que en materia financiera hacen un gran esfuerzo, por eso les agradezco su compromiso y colaboración para mejorar esta importante vialidad”, añadió.

Se estima que con la rehabilitación de esta vialidad se beneficiará a más de 15 millones de usuarios, quienes diariamente enfrentan problemas como congestionamiento vehicular, desgaste del pavimento y falta de mantenimiento en tramos clave.

Caos vial por cierre de lateral de sur a norte

Cierre vial Lateral Periférico Norte sur a norte Naucalpan Edomex Plaza Satélite
Cierre vial Lateral Periférico Norte sur a norte Naucalpan Edomex Plaza Satélite (especial)

Por igual, se debe tomar en cuenta que hasta el 25 de abril, estará cerrada la circulación de la lateral de sur a norte, así como las entradas y salidas al centro comercial Plaza Satélite, el cierre consta a la altura de las Torres de Satélite hasta Suburbia Satélite.

El tráfico será redireccionado hacia la calle Circuito Centro Comercial, por lo cual se pide a los automovilistas, usuarios y locatarios tomar las precauciones necesarias.

El Periférico Norte es una vía fundamental para la conectividad del Valle de México, ya que enlaza diversos municipios del Edomex con la CDMX, facilitando el tránsito diario de millones de personas, así como el transporte de bienes y servicios.

Con este tipo de acciones, el gobierno estatal busca consolidar una red vial más eficiente, segura y moderna, que permita reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad de los automovilistas y detonar el desarrollo económico en la región.

La rehabilitación del Periférico Norte representa un paso importante hacia una movilidad más ordenada y sustentable, en beneficio de millones de habitantes del Valle de México.

Temas Relacionados

Periférico NorteRepavimentaciónNaucalpanEdomexPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 23 de abril?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 23 de abril?

Dagna Mata afirma que el equipo de Christian Nodal sabía de su parecido con Cazzu: “No hubo casting”

La modelo aseguró que hasta el momento solo recibió una parte del pago y denunció presiones para firmar un contrato de confidencialidad a cambio del resto del dinero

Dagna Mata afirma que el equipo de Christian Nodal sabía de su parecido con Cazzu: “No hubo casting”

Sin Ángela Aguilar, Christian Nodal reaparece en la Feria de San Marcos en Aguascalientes

Se trata de la primera aparición pública que hace el sonorense tras el escándalos de “Un vals” y rumores de ruptura

Sin Ángela Aguilar, Christian Nodal reaparece en la Feria de San Marcos en Aguascalientes

Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 2026: último día para recoger la tarjeta y recibir el pago bimestral

Los beneficiarios deben acudir con identificación oficial y talón de registro para obtener su medio de cobro

Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 2026: último día para recoger la tarjeta y recibir el pago bimestral

Sentencian a 70 años de prisión a feminicida en Tlalnepantla por el asesinato de su madre y abuela

Estos hechos se registraron en enero de 2024

Sentencian a 70 años de prisión a feminicida en Tlalnepantla por el asesinato de su madre y abuela
MÁS NOTICIAS

NARCO

De “El Guano” a “El Mudo”: quiénes son los hermanos de “El Chapo” Guzmán y qué ha pasado con ellos

De “El Guano” a “El Mudo”: quiénes son los hermanos de “El Chapo” Guzmán y qué ha pasado con ellos

Operación Restitución en Edomex: se han devuelto más de mil inmuebles a propietarios legítimos

Graban docuserie en casa de seguridad de “El Chapo” Guzmán y desatan confusión en Los Mochis

Con apoyo de Interpol, cae en Sonora mujer buscada por EEUU por tráfico de fentanilo y armas

Condenan a hermanos que lideraban red de distribución de fentanilo ligada al Cártel de Sinaloa en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Dagna Mata afirma que el equipo de Christian Nodal sabía de su parecido con Cazzu: “No hubo casting”

Dagna Mata afirma que el equipo de Christian Nodal sabía de su parecido con Cazzu: “No hubo casting”

Sin Ángela Aguilar, Christian Nodal reaparece en la Feria de San Marcos en Aguascalientes

¿Kunno estaría enamorado de Leonardo Aguilar? Javier Ceriani destapó versiones sobre un supuesto coqueteo

Martín Ricca llama a la paz tras el ataque armado en Teotihuacán

Aseguran que Ángela Aguilar habría usado escándalos con Christian Nodal para limpiar su imagen

DEPORTES

Marcel Ruíz se perdería el resto del Clausura 2026 por este motivo

Marcel Ruíz se perdería el resto del Clausura 2026 por este motivo

Travieso Arce presume su preparación para enfrentarse a Julio César Chávez en pelea de exhibición

Es un hecho, Karely Ruiz se enfrentará a Kim Shantal en el Supernova Génesis

Es oficial, Cruz Azul destituye a Nicolás Larcamón

Oribe Peralta asegura que la ‘Hormiga’ González debe estar en el Mundial 2026