Obras de repavimentación en Periférico Norte no se entregarán el 30 de abril: Junta de Caminos

Avanza la repavimentación de Periférico Norte, en la zona de Plaza Satelite, Naucalpan Edomex (especial)

La repavimentación del Periférico Norte en el Estado de México (Edomex) no estará concluida el próximo 30 de abril, como se había anunciado inicialmente.

El titular de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), Joel González Toral, confirmó que será necesario ampliar el plazo al menos tres semanas más, por lo que se prevé que la obra quede finalizada a mediados de mayo.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario explicó que el retraso se debe a trabajos específicos en uno de los tramos más complejos del proyecto. “La parte de Valle de Santiago hasta el cruce del puente de Avenida Central es lo único que falta, porque estamos haciendo cambio de base hidráulica, pero ya estamos próximos a tres semanas de concluir”, detalló.

Se trata de una intervención fundamental para garantizar la durabilidad de la vialidad, ya que el cambio de base hidráulica permite reforzar la estructura del pavimento y evitar deterioros prematuros. Este tipo de trabajos, aunque más tardados, son clave para asegurar una mayor vida útil de la carretera.

Hasta el momento, la obra presenta un avance general del 93 por ciento. Diversos tramos ya rehabilitados se encuentran en la fase final, donde se realizan labores de pintado de carriles y colocación de señalización, elementos indispensables para la correcta operación de la vía.

El Periférico Norte es una de las arterias más importantes del Estado de México, con alta carga vehicular diaria, especialmente en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Por ello, las obras han generado afectaciones temporales en la movilidad, aunque se espera que, una vez concluidas, mejoren significativamente el flujo vehicular y reduzcan tiempos de traslado.

Avanza rehabilitación en Naucalpan

Repavimentación Periférico Norte en Tlalnepantla de Baz, ya con los límites con Naucalpan (Foto: Gob. Edomex)

Como parte de los avances del proyecto, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez inaugurará mañana la rehabilitación de la lateral del Periférico Norte en el municipio de Naucalpan, una obra estratégica que abarca desde la zona de Plaza Satélite hasta el Parque Naucalli.

El gobierno de Naucalpan informó que se han intervenido 3.2 kilómetros de esta lateral, utilizando concreto hidráulico MR-45 con un espesor de 25 centímetros. Este material es reconocido por su alta resistencia, lo que permitirá una mayor durabilidad en una de las vialidades con mayor tránsito en la región.

Además de la repavimentación, los trabajos incluyeron una mejora integral de la infraestructura urbana. Entre las acciones realizadas destacan la reconstrucción de banquetas, la renivelación de bocas de tormenta, la optimización del sistema hidráulico y la rehabilitación del alumbrado público.

Estas obras tienen como objetivo no solo mejorar la circulación vehicular, sino también brindar mayor seguridad y funcionalidad a peatones y automovilistas que transitan diariamente por esta zona.

Estrategia estatal de movilidad

Repavimentación periférico norte Naucalpan, (Gob. Edomex)

La rehabilitación del Periférico Norte forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno del Estado de México para mejorar la infraestructura vial en la entidad. De manera coordinada, se llevan a cabo trabajos de repavimentación en 108 kilómetros de carreteras estatales.

En el caso de Naucalpan, se suman 20 kilómetros de rehabilitación vial, combinando el uso de concreto hidráulico y concreto asfáltico, lo que permite atender distintas necesidades según las condiciones de cada tramo.

Las autoridades estatales han señalado que estas acciones buscan fortalecer la conectividad, reducir el desgaste vehicular y mejorar la calidad de vida de millones de usuarios que dependen diariamente de estas vialidades, que van desde Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tlalnepantla y Naucalpan.

Aunque el retraso en la entrega del Periférico Norte representa un ajuste en los tiempos previstos, el avance cercano a su conclusión y la magnitud de los trabajos realizados apuntan a una mejora sustancial en una de las vías más transitadas del Valle de México.