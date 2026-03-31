México

Damián Alcázar critica protestas con lonas en la reinauguración del Estadio Ciudad de México: “Prianistas”

El actor fue contundente con sus opiniones y desató debate

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Damian alcazar -México- 31 marzo
(VIX/Eloisa Sánchez-Reuters)

La inauguración del renovado Estadio Banorte en la Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, provocó una ola de reacciones cruzadas entre aficionados, figuras públicas y usuarios de redes sociales.

Damián Alcázar, actor reconocido y figura activa en el debate público, se sumó a la conversación con mensajes directos en Facebook, donde defendió la asistencia masiva al recinto y criticó a quienes manifestaron su inconformidad mediante lonas en las inmediaciones del estadio.

“Los Prianistas gastando en lonas y el Estadio Azteca a reventar de lleno”: Así lo dijo Alcázar

En una publicación reciente, Damián Alcázar escribió en su cuenta de Facebook: “Los Prianistas gastando en lonas y el Estadio Azteca a reventar de lleno”, acompañado de imágenes del estadio abarrotado y de una manta con mensajes críticos sobre la seguridad en México y la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Damian Alcazar critica lonas -México- 31 marzo
(Captura de pantalla/FB)

En otro mensaje, Alcázar subrayó el contraste entre las críticas a la organización del evento y la multitud presente:

“Imagínense decir todo el tiempo que México no está listo para el mundial mientras sus estadios lucen así”, expresó junto a fotografías del estadio iluminado y lleno durante el espectáculo de reapertura.

Las publicaciones de Alcázar generaron reacciones y comentarios, dividiendo opiniones entre sus seguidores.

División y polémica durante la reinauguración del Estadio CDMX

La jornada inaugural del Estadio Ciudad de México, celebrada el sábado 28 de marzo en el partido entre México y Portugal, expuso una fuerte polarización entre asistentes y usuarios en redes sociales.

Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistodo entre las selecciones de México y Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistodo entre las selecciones de México y Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Algunos puntos clave de la controversia:

  • Organizadores y parte del público calificaron el renovado estadio como una “joya” arquitectónica.
  • En contraste, numerosos asistentes reportaron problemas de visibilidad desde ciertas zonas, filas largas, aglomeraciones en los accesos y fallas en el sistema cashless.
  • La falta de conectividad a internet y la frustración por los altos precios de los boletos incrementaron el descontento.
  • Se registraron manifestaciones en las afueras del estadio, donde opositores a la remodelación desplegaron lonas y bloquearon vialidades principales.
  • El empate sin goles entre México y Portugal y la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien envió un mensaje de apoyo a distancia, acentuaron las críticas y los memes en redes sociales.

Mientras organizadores defendieron la transformación arquitectónica, la experiencia vivida por miles de aficionados reavivó el debate sobre la relación entre la inversión pública y las condiciones reales del recinto.

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