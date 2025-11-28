México

Chayanne confirma dos shows más en CDMX para 2026: preventa, sede y fechas

El ídolo latinoamericano se prepara para encontrarse de nuevo con su público capitalino

Durante el 'Bailemos Otra Vez
Durante el 'Bailemos Otra Vez Tour', el puertorriqueño se hizo viral por la curiosa respuesta a sus fans durante una presentación en México - crédito @chayanne/Instagram

Fans de Chayanne en la Ciudad de México vuelven a tener motivos para prepararse y bailar. El artista puertorriqueño confirmó nuevos conciertos de su Bailemos Otra Vez Tour, un regreso esperado que consolida su cercanía con el público mexicano y amplía la gira que ha desbordado recintos alrededor de América Latina.

El anuncio tomó por sorpresa a miles, quienes ya soñaban con ver a su ídolo de vuelta en los escenarios nacionales.

El intérprete de éxitos que marcan generaciones, como “Provócame” y “Torero”, presentará su espectáculo con renovada energía y un show en gran formato.

Chayanne continúa mostrando su vigencia y el poder de convocatoria que mantiene sin pausa, sumando presentaciones en uno de los recintos emblemáticos de la capital.

Los conciertos de la gira Bailemos Otra Vez representan una oportunidad para reencontrarse con clásicos infaltables y descubrir las nuevas propuestas del cantante, que ya ha adelantado sacar nueva música durante 2025.

El entusiasmo de su público afloró de inmediato en redes sociales, donde mensajes y memes celebran la noticia.

Puertorican singer Chayanne performs at
Puertorican singer Chayanne performs at the Zocalo Square in Mexico City on October 8, 2017, during a concert to benefit victims of Mexico's September 19 earthquake. / AFP PHOTO / ALFREDO ESTRELLA

¿Cuándo se realizarán las nuevas fechas y en qué sede?

Las nuevas presentaciones de Chayanne en la Ciudad de México están programadas para el 22 y 23 de abril de 2026.

¿Dónde se presentará?

En el Auditorio Nacional.

¿Cuándo será la venta y preventa?

La preventa y venta de boletos están organizados de la siguiente forma:

  • Venta Beyond: 2 de Diciembre 9:00 am
  • Preventa Priority: 3 de Diciembre 9:00 am
  • Preventa Banamex: 4 de Diciembre 11:00 am
  • Venta General: 5 de Diciembre 11:00 am

Los interesados deberán atender las distintas fases de preventa, así como los horarios oficiales, para asegurar su acceso al evento.

Con estas nuevas fechas, Chayanne consolida su relación con México con nuevas fechas en la capital, sumando así un capítulo más a su historia de éxitos con el público local.

