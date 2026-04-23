Cada cuánto lavar mi botella de agua y cuál es la forma correcta de hacerlo para librarla de bacterias

Una botella descuidada podría esconder microbios, hongos y riesgos a la salud si no sigues ciertos pasos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La botella de agua reutilizable se ha vuelto un accesorio indispensable para muchas personas. Su uso diario facilita mantenerse hidratado, pero también puede convertirse en un foco de bacterias si no se limpia de forma adecuada.

Especialistas advierten que la falta de higiene en estos recipientes favorece la acumulación de gérmenes y hongos, lo que representa un riesgo para la salud.

Es por eso que aquí te explicamos cuál es la forma correcta de lavar tu botella de agua y evitar problemas derivados de una limpieza insuficiente.

La falta de higiene en la botella de agua reutilizable aumenta el riesgo de bacterias y hongos dañinos para la salud.

Cada cuánto lavar mi botella de agua y cuál es la forma correcta de hacerlo

Especialistas de MedlinePlus señalan que se debe lavar la botella de agua diario, incluso si solo le pones agua simple.

Lo anterior se debe a que el uso constante genera acumulación de bacterias, moho y residuos, aunque no lo notes a simple vista.

¿Por qué lavarla diario?

El contacto con la boca y las manos transfiere bacterias.

El agua estancada favorece la formación de biopelículas y hongos.

Evitas mal olor y sabores desagradables.

Forma correcta de lavar tu botella

Desarma la botella: separa la tapa, popote (si tiene) y cualquier otra pieza desmontable. Lava con agua caliente y jabón: usa una esponja o cepillo específico para botellas y asegúrate de llegar al fondo y a las esquinas. Pon atención a la tapa: limpia bien las roscas, boquilla y válvulas donde se acumulan residuos. Enjuaga muy bien: cerciórate de eliminar todo el jabón. Seca al aire: deja las piezas desmontadas en un lugar limpio para que se sequen completamente antes de armarla de nuevo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se debe desinfectar la botella que uso para tomar agua?

Si bien no es necesario desinfectar diario, una vez a la semana puedes desinfectar con una mezcla de 1 cucharada de vinagre blanco o bicarbonato en agua y dejar remojar 10 minutos, luego enjuaga muy bien.

Es importante recordar que no se debe dejar el agua estancada por varios días en la botella. Si no la vas a usar, guárdala limpia y seca.

Cuáles son los riesgos a la salud de tomar agua en una botella que no se encuentra bien lavada

Tomar agua de una botella que no se encuentra bien lavada expone a varios riesgos para la salud, entre los que destacan los siguientes:

Infecciones gastrointestinales: Las bacterias que se acumulan en las paredes y tapa de la botella, como E. coli o Salmonella , pueden provocar diarrea, vómito, dolor abdominal y fiebre.

Infecciones en boca y garganta: El moho y bacterias presentes pueden causar irritación, dolor de garganta o infecciones leves a moderadas.

Mal sabor y olor: El agua puede adquirir un sabor y olor desagradables debido a la descomposición de residuos orgánicos y crecimiento bacteriano, lo que puede provocar rechazo o náuseas.

Alergias y reacciones respiratorias: El moho que se forma por la humedad puede liberar esporas que desencadenan alergias o molestias respiratorias, sobre todo en personas sensibles.

Formación de biopelículas: La acumulación continua de microorganismos puede formar una capa resistente llamada biopelícula, difícil de eliminar y que protege a las bacterias, aumentando el riesgo de infecciones persistentes.

La acumulación de gérmenes y residuos en botellas mal lavadas puede causar infecciones gastrointestinales como diarrea y dolor abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por estas razones, expertos recomiendan lavar la botella de agua a diario y dejarla secar completamente antes de volver a usarla.