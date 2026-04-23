México

Además de Gonzalo Celorio, ¿cuántos escritores mexicanos han ganado el Premio Cervantes?

Durante su intervención, Celorio evocó su historia personal y la influencia de la literatura española

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Gonzalo Celorio Premio Cervantes 2026
Su llegada al Cervantes reafirma el papel de México en la literatura en español. (Photo by Andres BALLESTEROS / POOL / AFP)

El reconocimiento a Gonzalo Celorio con el Premio Cervantes 2026 lo colocó en una élite literaria. Con su nombramiento, México suma siete autores distinguidos con el máximo galardón de las letras en español, un premio que consagra trayectorias y define el canon contemporáneo.

La ceremonia tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en España, donde el rey Felipe VI entregó el reconocimiento.

En su intervención, el monarca definió al autor como una voz consolidada: “Escritor, catedrático, bibliófilo, profesor y académico de la lengua, en Gonzalo Celorio reconocemos una voz literaria consolidada a través de toda una vida de dedicación, una voz de notable elegancia y hondura reflexiva, que es, al mismo tiempo, testimonio del México moderno y espejo de la condición humana”.

Gonzalo Celorio Premio Cervantes 2026
La ceremonia tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en España, donde el rey Felipe VI entregó el reconocimiento. (Photo by Andres BALLESTEROS / POOL / AFP)

Los mexicanos que han ganado el Premio Cervantes

Con Celorio, la lista de escritores mexicanos galardonados queda integrada por siete nombres clave de la literatura:

  • Octavio Paz (1981)
  • Carlos Fuentes (1987)
  • Sergio Pitol (2005)
  • José Emilio Pacheco (2009)
  • Elena Poniatowska (2013)
  • Fernando del Paso (2015)
  • Gonzalo Celorio (2025)

Cada uno representa una etapa distinta de la narrativa, la poesía y el ensayo en México. Desde la obra universal de Paz hasta la exploración histórica de Del Paso, el Cervantes ha reconocido la diversidad literaria del país.

Un discurso marcado por la memoria y Cervantes

Durante su intervención, Celorio evocó su historia personal y la influencia de la literatura española. Recordó a su padre con palabras que marcaron el tono emocional del acto: “Tú llegarás, hijo. Si no puedes, yo te empujo”. Y remató: “Hoy llegué, papá, justamente hoy, 64 años después. Gracias”.

El autor también rindió homenaje a Miguel de Cervantes, figura central en su obra. “Miguel de Cervantes vigila de reojo mi escritura”, afirmó. Sobre Don Quijote de la Mancha, destacó su papel como eje de la narrativa en español: “cualquier experimento narrativo o cualquier intento de ruptura con la tradición en busca de la modernidad ya están prefigurados en la obra maestra de Cervantes”.

México y el peso del Cervantes

El Premio Cervantes no solo distingue trayectorias individuales. También refleja la influencia cultural de los países hispanohablantes. México se mantiene como uno de los territorios con mayor presencia en el palmarés, solo por detrás de España.

En ese contexto, Celorio subrayó los vínculos históricos entre ambas naciones: “La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas”.

Su llegada al Cervantes reafirma el papel de México en la literatura en español. Siete autores han alcanzado este reconocimiento. Cada uno ha dejado una huella que trasciende generaciones y fronteras.

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