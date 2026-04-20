Asesinan a David López Valdivieso, hijo del subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno de Oaxaca

(Fiscalía de Oaxaca/Ilustrativa)

Entre las personas muertas en Oaxaca tras un ataque armado en el Istmo, está David López Valdivieso, este último hijo del subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno de Oaxaca, Angelino López.

La muerte de David López Valdivieso fue confirmada por el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, el 19 de abril.

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