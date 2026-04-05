Diputadas proponen que universidades públicas brinden apoyos a madres estudiantes

La Cámara de Diputados recibió una propuesta para que las universidades públicas ofrezcan servicios de cuidado infantil destinados a hijas e hijos de mujeres estudiantes, con el objetivo de garantizar la continuidad educativa de este sector, según difundió la Junta de Coordinación Política.

Entre los argumentos presentados en la iniciativa, la Junta destacó el impacto de la interrupción escolar por razones de maternidad en el desarrollo profesional femenino. El documento advierte que la falta de servicios de estancias infantiles repercute directamente en la deserción escolar de alumnas con responsabilidades de maternidad.

La propuesta se fundamenta en datos oficiales que revelan una brecha significativa en la permanencia educativa vinculada al género y la maternidad en nivel superior, bajo el criterio de que garantizar acceso a guarderías universitarias puede reducir el abandono escolar.

La iniciativa plantea que dichos servicios deberán operar dentro de los espacios universitarios y atender a las necesidades de las estudiantes madres.

La Junta de Coordinación Política remarcó que, al fortalecer esquemas de apoyo en las universidades públicas, se busca promover la igualdad de oportunidades educativas y laborales para las mujeres, conforme al derecho constitucional de acceso a la educación en México.

Cifras sobre la maternidad en México

De acuerdo con cifras del INEGI, en 2021 32.7 millones de mujeres en México eran madres, lo que representa aproximadamente dos tercios de las 48.7 millones de mexicanas de 12 años o más.

El 26.7% de las madres tiene dos hijos, mientras que un 19.6% tiene solo uno y otro 19.7% tiene cinco o más.

El inicio de la maternidad en México ocurre a edad temprana: en promedio, las mujeres experimentan su primer embarazo a los 21 años y la mayor tasa de fecundidad se registra entre los 20 y 24 años, según informó el INEGI.

Mexicanas se convierten en madres a temprana edad

Entre las madres adolescentes (12 a 19 años), el 85.2% tiene un solo hijo, mientras que en el grupo de 20 a 29 años, 46.5% de las mujeres tiene un hijo y 34.9% tiene dos.

En los grupos de mayor edad, se observa una tendencia al aumento en el número de descendientes: el 51.9% de las madres de 30 a 49 años ya tiene tres hijos o más, proporción que asciende al 76.8% en las mayores de 50.

Según el organismo, 28 de cada 100 mujeres mexicanas son madres sin pareja; de ellas, siete son madres solteras y 21 corresponden a mujeres separadas, viudas o divorciadas.

La mitad de las mexicanas de alrededor de 22 años ya ha tenido al menos un hijo, una condición que puede influir en sus trayectorias educativas y laborales remuneradas.