México

Segob ofrecerá atención integral permanente a personas afectadas por balacera en Teotihuacán

De las 13 personas afectadas, 6 han sido dadas de alta y el resto continúa en tratamiento

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El caso permanece bajo indagatoria mientras se busca determinar las circunstancias que derivaron en el tiroteo.
El caso permanece bajo indagatoria mientras se busca determinar las circunstancias que derivaron en el tiroteo.

La Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene atención personalizada y permanente para las víctimas y familiares afectados por los hechos registrados en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

De acuerdo con la secretaria Rosa Icela Rodríguez en la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum este martes 21 de abril de 2026, 13 personas resultaron lesionadas; seis ya recibieron alta médica, mientras siete siguen bajo cuidados hospitalarios tras el tiroteo este lunes 20 de abril.

Rodríguez detalló que se estableció contacto con familiares tanto en México como en el extranjero a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en coordinación con embajadas y servicios consulares.

El Gobierno de México transmite a cada víctima y su familia el mensaje de apoyo directo de la presidenta y reitera la disposición oficial para responder puntualmente a cualquier requerimiento, informó la funcionaria.

Entre las personas hospitalizadas, tres permanecen en el hospital HRAE de IMSS Bienestar de Ixtapaluca, dos están internadas en el Hospital de Axapusco, Estado de México, y las otras dos en un hospital privado en la Ciudad de México. El dato fue precisado por la titular de Segob durante el anuncio, donde hizo énfasis en la prioridad institucional de garantizar la salud y necesidades inmediatas de los afectados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Los apoyos integrales comprenden atención médica, hospedaje, alimentación, servicios de telefonía, contacto con familiares nacionales o internacionales, gestión ante embajadas y asesoría jurídica, confirmó la secretaria.

Funcionarios de distintas dependencias permanece en los hospitales para asegurar la continuidad de la asistencia personalizada.

La Segob subraya que se mantiene el enlace institucional para el seguimiento puntual de cada caso, en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Incidente en zona arqueológica de Teotihuacán

Al menos dos personas murieron y 13 extranjeros resultaron heridos luego de un tiroteo la mañana del lunes 20 de abril en Teotihuacán, uno de los principales sitios arqueológicos de México.

Entre las víctimas mortales se encuentran una turista canadiense y el propio agresor, quien se habría quitado la vida en el lugar, de acuerdo con el Gobierno federal.

La balacera se registró junto a la Pirámide de la Luna, en un momento de alta afluencia turística, cuando un solo atacante abrió fuego desde una zona elevada y provocó escenas de pánico y una estampida de visitantes.

Tras el ataque, 13 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos. De los lesionados, seis son estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso, según datos del Gabinete de Seguridad.

Gobierno de México se pronuncia

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantiene acordonado el sitio, que permanece bajo control de fuerzas federales y estatales para continuar con las investigaciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, mientras su administración coordina el apoyo a los afectados en contacto con autoridades de Canadá.

El incidente ha generado dudas sobre los protocolos de seguridad y el control en la entrada de armas en el sitio, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO y recibe miles de visitantes diariamente.

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