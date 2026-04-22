México

Predio donde feminicidas arrojaban a sus víctimas, será utilizado para construir centro de atención a mujeres, anuncia gobierno de Ecatepec

El objetivo es convertir un lugar de dolor a un espacio de luz, informó la presidenta municipal

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Imagen de archivo. Un hombre sostiene una cruz durante una protesta antes del Día de los Muertos contra la violencia de género y el feminicidio en Ciudad de México, México. 30 de octubre de 2022. REUTERS/Raquel Cunha
Imagen de archivo. Un hombre sostiene una cruz durante una protesta antes del Día de los Muertos contra la violencia de género y el feminicidio en Ciudad de México, México. 30 de octubre de 2022. REUTERS/Raquel Cunha

Un predio ubicado en Ecatepec, en donde dos feminicidas arrojaban a sus víctimas, será utilizado para construir un Centro de Atención a Mujeres con Violencia, informó la presidenta municipal Azucena Cisneros.

Se trata de un terreno donde en 2018 las autoridades localizaron restos humanos de mujeres que fueron reportadas como desaparecidas. Los responsables, detenidos ese mismo año, fueron Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, a quienes se les apodó “los monstruos de Ecatepec”.

El anuncio del gobierno municipal dio a conocer que está buscando adquirir el predio para recuperarlo y ocupar ese espacio. “Es una lucha frontal por el territorio. Esa es la verdadera atención a las causas”, enfatizó la presidenta municipal durante una conferencia de prensa.

“Un espacio de dolor lo vamos a convertir en un espacio de luz”, comentó la funcionaria, quien dijo que se está negociando con el dueño del predio para poder llegar a un acuerdo y que pase a ser parte del gobierno.

Comentó que aunque todavía se están realizando las negociaciones, utilizar el predio es una realidad y se estima una inversión de 5 millones de pesos aproximadamente.

Monstruos de Ecatepec (Foto: Twitter@SpacewomanR)
Monstruos de Ecatepec (Foto: Twitter@SpacewomanR)

La funcionaria comentó que el predio, ubicado en la calle Pie de la Cuesta de la colonia Jardines de Morelos, es un lugar tranquilo, por lo que no debe tenerse ningún estigma al respecto. Señaló que la transformación del predio busca romper ese estigma y reivindicar plenamente a la comunidad.

Se busca que el Centro de Atención a Mujeres con Violencia brinde una estrategia para ofrecer servicios de apoyo integral como psicológicos, jurídicos, médicos y de trabajo social, dirigidos a niñas, jóvenes y mujeres en situación de riesgo.

El gobierno local enfatizó que convertir un espacio marcado por la violencia en un centro de atención representa una acción concreta para atender las causas y recuperar el territorio a favor de las mujeres y sus familias.

La obra forma parte de una política municipal orientada a garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres en Ecatepec.

El predio cobró notoriedad nacional en 2018, tras la detención de Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, quienes fueron arrestados en la misma colonia cuando transportaban restos humanos en una carriola.

Ambos confesaron haber asesinado y desmembrado a varias mujeres, además de vender a una bebé y cometer desaparición forzada. Hasta ahora, suman más de diez sentencias que superan los 367 años de prisión, incluida una cadena perpetua.

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