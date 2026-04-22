México

Luis García revela si Christian Martinoli y él dejarán TV Azteca para firmar con Netflix

La plataforma de contenido streaming firmó un acuerdo de exclusividad con la Concacaf para transmitir la Copa Oro y las Finales de la Liga de Naciones entre 2027 y 2031

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Dos hombres en un set de estudio, uno con chaqueta oscura y jeans, el otro con polo y pantalones, frente a una pantalla con logo Netflix, taquillas azules y pared de madera
Los comentaristas deportivos Luis García y Christian Martinoli conversan en el set de su canal de YouTube 'Farsantes con Gloria'. (YouTube)

Un comentario irónico de Christian Martinoli derivó en rumores sobre un posible acuerdo contractual para narrar partidos de la Selección Mexicana en la plataforma de contenidos streaming Netflix.

“Posiblemente la gente de Netflix, me han informado, Doctor... Que quieren negociar con el Doctor García para que vaya y transmita de forma, digamos, temporal los partidos de la Selección Mexicana en Netflix”, dijo el narrador en una reciente transmisión del pódcast Farsantes con Gloria.

Sus expresiones capturaron la atención pública, debido a que la dupla se ha consolidado como talento exclusivo de TV Azteca.

Luis García rompe el silencio

Ante la ola de especulaciones, el exfutbolista Luis García difundió un video donde negó que existan negociaciones con la empresa estadounidense.

Fiel a su estilo, García bromeó sobre el hecho de despertó siendo tema de conversación en medios y plataformas digitales. “Ayer me fui a dormir temprano y me levanté con una sarta de noticias salerosas y erróneas".

“Mi esposa corporativa, hablo de mi Nalgón Martinoli, y su servidor, puntualmente, no vamos a ir a ningún lugar a narrar ni a comentar, ni a Netflix ni a otro sitio. Somos de TV Azteca. Mi Nalgón lleva veintiocho añitos, nada más; yo llevo veinticinco y ahí vamos a estar por los siglos de los siglos. Amén”.

El comunicador Luis García aparece en primer plano, sentado en una mesa de madera y con una sudadera verde. El video presenta una declaración pública donde García desmiente los rumores sobre su partida y la de Christian Martinoli de TV Azteca. Aclara que no han firmado ningún acuerdo con Netflix ni con otra plataforma, reafirmando su permanencia en la televisora. También menciona la trayectoria de años de ambos en la empresa y promociona próximos encuentros deportivos.

Polémica por acuerdo entre la Concacaf y Netflix

La decisión de la Concacaf de firmar un convenio de exclusividad con Netflix para transmitir los partidos de la Selección Mexicana a partir de 2027 provoca una oleada de críticas y reabre el debate sobre el acceso gratuito al futbol en México.

El anuncio, que deja fuera a Televisa y TV Azteca —las dos principales televisoras abiertas del país—, marca un giro en la industria y plantea preguntas sobre el futuro de las transmisiones deportivas.

Dr. García le dedicó un emotivo video a Christian Martinoli con motivo de su cumpleaños número 50 (Foto: Instagram/@garciaposti)
Luis García difundió un video donde negó que existan negociaciones con Netflix. (Foto: Instagram/@garciaposti)

Netflix confirmó que transmitirá en exclusiva las próximas dos ediciones de la Copa Oro y las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf. El acuerdo, valuado en 60 millones de dólares según Récord, superó cualquier oferta de las televisoras mexicanas.

Esta decisión generó inquietud entre aficionados y políticos, pues implica que para ver a la Selección, el público mexicano deberá pagar una suscripción a la plataforma.

Carlos Ponce de León, director de Récord, señala que Morena analiza una iniciativa de ley para garantizar que los partidos de la Selección sean accesibles en señal abierta. La medida, sostiene, iría contra los intereses comerciales de Concacaf y la Federación Mexicana de Futbol.

Por su parte, Netflix defiende la operación como parte de una estrategia para captar público con eventos deportivos en vivo, mientras Concacaf busca ampliar su audiencia a través de nuevas plataformas.

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