Qué es el ajolote, animal del cual está inspirada la mascota de los Capitanes de la CDMX

La preservación de esta criatura depende no solo de impulsar su repoblación, sino también de frenar el deterioro de su hábitat natural en los lagos y canales de Xochimilco. (Infobae México: Jovani Pérez)

El ajolote, especie originaria y endémica de los lagos del Valle de México, sobrevive hoy en el lago de Xochimilco. En tiempos antiguos fue conocido por los mexicanos como axolotl, palabra de origen náhuatl que significa “monstruo de agua”, y conserva rasgos ancestrales de las salamandras, aunque su parentesco es más cercano al de ranas y sapos.

Pese a contar con cuatro patas que le permiten desplazarse, así como con una cola que mantiene después de la metamorfosis, su movilidad en tierra es muy limitada. Por ello, casi siempre permanece bajo el agua y solo emerge a la superficie para respirar antes de volver a sumergirse de inmediato.

Al ser un animal que posee una gran importancia en la fauna mexicana, algunos han decidido adoptar esta figura como su nueva imagen y un ejemplo son los Capitanes de la Ciudad de México, así como también la mascota del Mundial 2026.

Características del ajolote

La criatura es tradicional mexicana. (Foto: iStock)

El ajolote mexicano presenta una gran variedad de colores, que van del negro o marrón moteado hasta formas albinas o completamente blancas. Conserva su característica aleta dorsal, parecida a la de un renacuajo, la cual recorre casi todo su cuerpo, de entre 15 y 30 centímetros de largo, además de sus branquias externas en forma de plumas, que sobresalen de la parte posterior de su cabeza ancha.

La salamandra se alimenta principalmente de moluscos, gusanos, larvas, crustáceos y, en ocasiones, de pequeños peces. Sin embargo, su supervivencia se ha visto amenazada no solo por las garzas que la cazan, sino también por el ser humano, que ha introducido en Xochimilco y sus canales especies de peces más grandes que representan un serio riesgo para su existencia.

Desde tiempos prehispánicos y hasta la actualidad, el Ambystoma mexicanum ha sido apreciado como alimento por su sabor y por sus supuestas propiedades nutritivas. Se ha consumido en tamales, sopas y guisos, y también ha sido utilizado en la medicina tradicional, en preparaciones como jarabes, pomadas e infusiones para tratar padecimientos respiratorios.

Todas estas circunstancias han contribuido a llevar a esta especie al peligro de extinción. Por ello, su preservación depende no solo de impulsar su repoblación, sino también de frenar el deterioro de su hábitat natural en los lagos y canales de Xochimilco.

Origen de la mascota de los capitanes de la CDMX

Tiene una capacidad neotenia, es decir, conserva su aleta dorsal de renacuajo, la cual recorre la totalidad de su cuerpo, y sus branquias externas.

Juanjolote, la mascota de Capitanes de la Ciudad de México, quien con su gran personalidad busca concientizar sobre el ajolote, al ser una especie endémica de la CDMX que se encuentra en peligro de extinción.

El ajolote es orgullosamente mexicano. Su hogar se encuentra en el complejo lacustre de Xochimilco y, aunque en la mayoría de las veces vive en el fondo del agua, esta especie puede madurar y sobrevivir en tierra.

Este anfibio es una especie de salamandra, incluso parece un renacuajo gigante con patas y cola. Existen ajolotes negros moteados o albinos y se alimenta de moluscos, gusanos, larvas de insectos y crustáceos.

Juanjolote y su especie son conocidos como “la salamandra mágica” porque tienen algunas características muy especiales:

Son capaces de regenerar, por sí solos, sus miembros y tejidos. Es el único animal que puede reproducirse en su estado larvario.