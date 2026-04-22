México

Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 años en Edomex: cuándo y cómo saber si recibiré la canasta alimentaria

Los registros permanecerán abiertos hasta el próximo 8 de mayo

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Alimentación para el Bienestar es un programa social del Estado de México. Foto: X/@avisosbienestar.
Alimentación para el Bienestar es un programa social del Estado de México. Foto: X/@avisosbienestar.

Alimentación para el Bienestar es un programa social promovido por el Gobierno del Estado de México que está orientado a mejorar el acceso a alimentos para mujeres de 50 a 64 años que atraviesan situaciones de pobreza.

La propuesta contempla la entrega de una canasta de alimentos entre una y seis veces al año, en función de la valoración personal y el acompañamiento profesional.

Junto con la canasta alimentaria, las beneficiarias pueden recibir asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, laborales, gerontológicas y atención médica general en el Edomex.

Junto con la canasta alimentaria, las beneficiarias pueden recibir asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, laborales, gerontológicas y atención médica general en el Edomex.
Junto con la canasta alimentaria, las beneficiarias pueden recibir asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, laborales, gerontológicas y atención médica general en el Edomex.

¿Cuándo y cómo saber si recibiré la canasta alimentaria de Alimentación para el Bienestar?

Las solicitantes del programa pueden consultar los resultados de aceptación entre el 18 y el 22 de mayo de 2026. La Secretaría de Bienestar del Estado de México publicará la lista de beneficiarias en su página oficial, donde se detallará quiénes acceden al apoyo para el ejercicio fiscal 2026.

Para conocer el resultado, las interesadas deben ingresar a https://bienestar.edomex.gob.mx/ en las fechas establecidas. La autoridad estatal aclaró que este es el único medio oficial para verificar la inclusión en el programa, por lo que recomienda no atender mensajes o avisos en redes sociales o canales no institucionales.

¿Cómo y dónde hacer el registro al Apoyo Bienestar para Mujeres de 50 a 64 años de edad en el Edomex?

Cabe señalar que el lunes pasado inició la reapertura del registro para el apoyo, después de una primera etapa exitosa. La iniciativa abrió su segunda fase de inscripciones a la Canasta Alimentaria, que permanecerá del 20 de abril hasta el 8 de mayo de 2026.

La inscripción se realizará de forma presencial. Quienes ya cuenten con un folio asignado podrán consultar el módulo presencial más cercano a través de bienestar.edomex.gob.mx/alimentacion-modulos.

La primera etapa de registro finalizó el 10 de abril de 2026. A partir de entonces, la Secretaría de Bienestar del Estado de México ajustó la convocatoria para esta segunda fase, que exige la presencia de las solicitantes en los módulos designados para verificar la documentación y garantizar la entrega adecuada del apoyo.

Alimentación para el Bienestar Edomex Porgramas Sociales
Alimentación para el Bienestar Edomex Porgramas Sociales

Documentos para realizar el registro

Las solicitantes deben presentar en el módulo más cercano del Estado de México los documentos generados durante el pre-registro en línea, que pueden descargarse siguiendo las instrucciones indicadas.

Documentos para hacer el registro

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente: (credencial para votar), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.
  • Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo 6 meses de antigüedad).

Criterios de selección para el programa

Entre los criterios de selección se exige ser mexicana, residir en el Estado de México, tener entre 50 y 64 años, acreditar condición de pobreza y carencia de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, además de cumplir con cualquier otro requisito que establezca el comité correspondiente.

Finalmente, para quienes requieran orientación o tengan dudas, la dependencia ofrece el teléfono 722 226 01 82 y el correo dgbienestar@edomex.gob.mx.

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