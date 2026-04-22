México

¿Está abierto Teotihuacán hoy? Horarios de acceso después de tiroteo

Las autoridades han implementado filtros y monitoreo digital para proteger a visitantes mientras disfrutan la riqueza cultural del lugar

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Equinoccio 2023
Las nuevas medidas buscan ofrecer tranquilidad y confianza a quienes desean explorar este emblemático sitio histórico en compañía de familiares o amistades. | (INAH)

Tras el ataque con arma de fuego que dejó a dos personas sin vida y 13 heridos en la zona arqueológica de Teotihuacán el pasado lunes 20 de abril. El sitio se encuentra listo para el ingreso de los turistas, afirma el gobierno de México.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la zona ya está disponible para el acceso público. Detalló que, a raíz de los hechos, se reforzará la seguridad en todas las zonas arqueológicas del país.

Entre las acciones inmediatas se encuentra: la instalación de arcos detectores de metales y máquinas de rayos X en los accesos a los recintos, una medida que, según explicó la mandataria, no existía previamente en estos espacios. Además, se sumará la vigilancia y monitoreo en redes sociales para identificar posibles amenazas y comportamientos inusuales que puedan anticipar riesgos.

El plan de reforzamiento de la seguridad se aplicará en coordinación con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), extendiéndose a todas las zonas arqueológicas del territorio nacional.

Las autoridades subrayaron que estas nuevas disposiciones serán estrictamente obligatorias tanto para turistas nacionales como extranjeros, y que el despliegue de los filtros de seguridad ya comenzó, con el objetivo principal de evitar la repetición de hechos violentos como el ocurrido en Teotihuacán.

¿A qué hora se puede ingresar a Teotihuacán?

En cuanto al horario de acceso, el INAH informó a través de un comunicado que tanto la zona arqueológica como los museos de sitio operarán en su horario habitual, de 08:00 a 17:00 horas. El ingreso se realiza bajo un protocolo de seguridad reforzado, con la presencia de la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, el acceso a la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, por lo que se solicita comprensión a las y los visitantes.

El acceso a la Pirámide de la Luna permanece cerrado hasta nuevo aviso, en señal de reforzamiento preventivo tras los hechos de violencia. | (Crédito: X@turismocdmx)
El acceso a la Pirámide de la Luna permanece cerrado hasta nuevo aviso, en señal de reforzamiento preventivo tras los hechos de violencia. | (Crédito: X@turismocdmx)

El INAH manifestó su solidaridad y condolencias a las personas afectadas por el ataque y reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. En una publicación en X (antes Twitter), el organismo subrayó que se mantienen firmes en la protección de los visitantes y en la coordinación con las autoridades para mantener la seguridad del sitio.

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México aseguró que “turistas, visitantes y touroperadores que pueden retomar sus actividades con total confianza, Teotihuacán está lista para recibirlos”.

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