Qué temas dialogaron senadores en torno a la defensa de los migrantes mexicanos en Canadá con el presidente de la UFCW

Senadores de la República sostuvieron un encuentro con el presidente de la United Food and Commercial Workers (UFCW Canadá), Barry Sawyer, para analizar estrategias enfocadas en la defensa de los derechos humanos de migrantes mexicanos en Canadá, particularmente en el sector agrícola.

La reunión, organizada por la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, reunió a legisladores interesados en fortalecer la protección laboral de connacionales en el extranjero, así como en construir mecanismos de colaboración bilateral que permitan atender sus principales problemáticas.

📷 Senadoras y senadores se reunieron con el presidente de la United Food and Commercial Workers (UFCW Canadá) en donde plantearon la creación de una agenda conjunta para la defensa de los migrantes mexicanos en Canadá. https://t.co/kduuAFUd1E pic.twitter.com/ddQUeEVVSh — Senado de México (@senadomexicano) April 22, 2026

Propuesta de agenda parlamentaria bilateral

Durante el diálogo, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Ruth González Silva, propuso la elaboración de una agenda parlamentaria bilateral México–Canadá que incluya visitas de campo para conocer de primera mano las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas migrantes.

La legisladora subrayó la importancia de escuchar directamente a los migrantes mexicanos, con el objetivo de identificar vacíos normativos y generar insumos que permitan legislar con mayor precisión y exigir un respaldo más efectivo para este sector.

“Se trata de construir desde el territorio los insumos que necesitamos para legislar con mayor precisión y exigir mayor respaldo”, expresó, al tiempo que invitó al sindicato canadiense a establecer una relación de trabajo permanente y con resultados tangibles.

UFCW ofrece apoyo para visitas en campo

En respuesta, Barry Sawyer manifestó la disposición de la UFCW Canadá para colaborar con los legisladores mexicanos y facilitar recorridos en distintas provincias donde laboran trabajadores mexicanos.

El líder sindical destacó que estas visitas permitirían a los senadores conocer de cerca la realidad que enfrentan los migrantes, incluyendo problemáticas como:

Barreras de idioma

Temor a cuestionar a empleadores

Falta de acceso a información clara sobre sus derechos

Sawyer explicó que muchos trabajadores prefieren acudir a las oficinas del sindicato para resolver dudas debido a la falta de confianza o condiciones adversas en sus centros de trabajo, por lo que consideró fundamental fortalecer los canales de acompañamiento.

Enfoque regional: derechos laborales y cooperación

Por su parte, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa enfatizó que la relación entre México, Canadá y Estados Unidos debe entenderse desde una perspectiva de cooperación regional, más que de competencia.

Señaló que garantizar los derechos laborales de los trabajadores migrantes es clave para fortalecer la integración económica de América del Norte, así como para mejorar los ingresos y condiciones de vida de quienes participan en estas dinámicas laborales.

“El verdadero entendimiento regional pasa necesariamente por garantizar los derechos de los trabajadores”, afirmó.

Hacia una defensa integral de migrantes mexicanos en Canadá

El encuentro entre senadores y la UFCW Canadá marca un paso hacia la construcción de estrategias conjuntas para la defensa de los migrantes mexicanos en Canadá, con énfasis en el trabajo agrícola.

La propuesta de una agenda bilateral y las visitas en campo podrían convertirse en herramientas clave para visibilizar problemáticas, fortalecer la legislación y mejorar la protección de los derechos humanos de los connacionales en el extranjero.